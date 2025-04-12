HDFC Stocks Update: डिविडेंड के साथ शेयर प्राइस में आ सकती है तूफानी तेजी, फोकस में रहेगा स्टॉक

अगले हफ्ते HDFC Bank, HDFC Life Insurance और HDFC AMC फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि ये कंपनियां जनवरी-मार्च तिमाही (Q4 FY25) के नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड की घोषणा कर सकती हैं।

कब आएंगे नतीजे? (HDFC Q4 Result)

HDFC Bank के चौथी तिमाही (HDFC Bank Q4 Result) के नतीजे 19 अप्रैल 2025 (शनिवार) को आएंगे। वहीं, HDFC Life (HDFC Life Q4 Result) और HDFC AMC के नतीजे (HDFC AMC Q4 Result) 17 अप्रैल (गुरुवार) को आएंगे।

advertisement

HDFC डिविडेंड हिस्ट्री (HDFC Share Dividend History)

HDFC Bank ने अब तक कुल 23 बार डिविडेंड दिया है। पिछले एक साल में कंपनी ने ₹19.50 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया है। मौजूदा शेयर प्राइस ₹1765 के हिसाब से इसका डिविडेंड यील्ड 1.10% है।

HDFC AMC ने मार्च 2019 से अब तक 7 बार डिविडेंड दिया है। पिछले 12 महीनों में ₹70 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया है। मौजूदा शेयर प्राइस ₹3799.95 है, जिससे डिविडेंड यील्ड 1.84% बनता है।

HDFC Life ने दिसंबर 2017 से अब तक 6 बार डिविडेंड जारी किया है। पिछले साल ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया गया है। मौजूदा प्राइस ₹684.80 के आधार पर इसका डिविडेंड यील्ड 0.29% है।

HDFC Bank: ब्रेकआउट का इंतजार

HDFC Bank का शेयर फिलहाल ₹1680 से ₹1840 के बीच एक दायरे में ट्रेंड कर रहा है। कंपनी के शेयर को ₹1800–1840 के स्तर पर बार-बार रेजेक्शन मिला है, जिससे ये एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अगर शेयर इस लेवल को पार करता है, तो ₹2050 तक की रैली देखने को मिल सकती है।

वहीं, HDFC Life के शेयर में 95 दिनों का "Cup and Handle" पैटर्न बना है। इसका पिवट जोन ₹695–700 के बीच है। अगर यह इसे पार करता है तो ₹755 तक की तेजी आ सकती है। हालांकि इसके लिए मजबूत वॉल्यूम सपोर्ट जरूरी होगा।

कितना है शेयर प्राइस

शुक्रवार को 2.28 फीसदी की तेजी के साथ 1,805.20 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। HDFC Life के शेयर 0.08 फीसदी की तेजी के साथ 685.35 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। अगर HDFC AMC स्टॉक की बात करें तो कंपनी के शेयर 4.73 फीसदी चढ़कर 3,979.75 रुपये प्रति शेयर पर क्लोज हुआ था।

