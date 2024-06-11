HCC के शेयर: आज शेयर में 15% की तेजी?

Hindustan Construction Company Limited (HCC) के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 15 प्रतिशत की तेजी आई, क्योंकि एलारा सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर 'खरीदें' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया, जिसमें 65 प्रतिशत की संभावित बढ़त का सुझाव दिया गया।

कंपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार

एलारा ने कहा, "एक समय भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सबसे आगे रही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी आईएन) की किस्मत वित्त वर्ष 2011 के बाद नीतिगत निष्क्रियता और सरकार द्वारा निर्णय लेने में देरी के कारण खराब हो गई, जिससे निर्माण उद्योग को भी गहरा झटका लगा। एक दशक के बाद और कर्ज पुनर्गठन, विवाद निपटान और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण सहित कई उपायों के बाद, कंपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है।"एलारा सिक्योरिटीज ने कहा कि एचसीसी का आंतरिक जटिल एवं प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन का 10 दशक पुराना अनुभव, पनबिजली क्षमता में 26 प्रतिशत की हिस्सेदारी तथा भारत की असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षमता में 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी उसे 1.5 लाख करोड़ रुपये के परमाणु अवसर पर कब्जा करने की स्थिति में रखती है।

एलारा का लक्ष्य

मंगलवार को BSE पर शेयर 14.65% बढ़कर 45.62 रुपये पर पहुंच गया। एलारा का लक्ष्य मूल्य अभी भी 38% की संभावित बढ़त का संकेत देता है।एलारा ने कहा, "पुरस्कार से नकद में रूपांतरण का ऐतिहासिक औसत समय चार वर्ष है, जिसमें औसत संग्रह दावा राशि का 87 प्रतिशत है। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग में सुधार और बैंक गारंटी सीमा पर प्रतिबंध हटाने से एचसीसी को नए अनुबंधों के लिए बोली लगाने की अनुमति मिलती है। यह 4,500 करोड़ रुपये के ऑर्डर के साथ एल1 स्थिति में है, 104 बिलियन रुपये की बोलियां मूल्यांकन के अधीन हैं, और बिजली, जलविद्युत, सड़क, परमाणु और परिवहन में 46,400 करोड़ रुपये की पाइपलाइन है।" घरेलू ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025 में 9,000 करोड़ रुपये के प्रवाह की उम्मीद जताई है, जबकि अगले दो वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का मार्गदर्शन किया गया है, जो 15 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

