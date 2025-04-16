scorecardresearch
BT TV
Penny Stock: 50 रुपये के शेयर पर रखें नजर, कंपनी ने फंड जुटाने के लिए किया नया अलॉटमेंट

Penny Stock: 50 रुपये के शेयर पर रखें नजर, कंपनी ने फंड जुटाने के लिए किया नया अलॉटमेंट

Multibagger Stock: अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको Hazoor Multi Projects Limited के शेयर पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी ने हाल ही में फंड जुटाने के लिए शेयर अलॉटमेंट किया है।

New Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 10:35 IST
Hazoor Multi Projects Share
Hazoor Multi Projects Share

Stock In Focus: शेयर बाजार में ब्लूचिप्स स्टॉक के साथ कई ऐसे छुटकु शेयर भी होते हैं जो निवेशकों को मालामाल कर देते हैं। इन शेयरों में से एक Hazoor Multi Projects Limited भी है। इस शेयर ने पांच सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब यह शेयर निवेशकों के फोकस में फिर से आ गया है। 

दरअसल, कंपनी ने हाल ही में एलान किया था कि वह फंड जुटाएगा। अब कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि फंड जुटाने के लिए कंपनी ने 1,31,000 इक्विटी अलॉ किया है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। 10.30 बजे के करीब Hazoor Multi Projects Limited के शेयर (Hazoor Multi Projects Limited Share) 1.56 फीसदी गिरकर 48.56 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।   

नए शेयर का हुआ अलॉटमेंट 

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार 15 अप्रैल 2025 को कंपनी की फंड-रेजिंग कमिटी की मीटिंग में 1,31,000 इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट किया गया। ये शेयर ₹1 फेस वैल्यू और ₹30 के इश्यू प्राइस पर दिए गए हैं। यह अलॉटमेंट "नॉन-प्रमोटर/पब्लिक कैटेगरी" की मेंबर Divya Bhandari को वॉरंट कन्वर्जन के तहत किया गया है। ये वॉरंट्स पहले ₹300 प्रति वॉरंट पर जारी किए गए थे। कंपनी को इस प्रोसेस से ₹29.47 लाख की राशि पाई है।

Hazoor Multi Projects Limited शेयर की परफॉर्मेंस (Hazoor Multi Projects Limited Share Performance) 

BSE Analytics के मुताबिक पिछले एक महीने से शेयर में 24.40 फीसदी की बढ़त हुई है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 7.64 फीसदी गिर गया है। अगर स्टॉक के जबरदस्त रिटर्न की बात करें तो शेयर ने 2 साल में 425.08 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं,तीन साल में 2116.22 फीसदी और 5 साल में 37746.15 रुपये का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लाख में होती। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Apr 16, 2025