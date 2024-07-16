scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारHatsun Agro के शेयरों में 16% की वृद्धि, पहली तिमाही की आय और लाभांश के आधार पर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

Hatsun Agro के शेयरों में 16% की वृद्धि, पहली तिमाही की आय और लाभांश के आधार पर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

हैटसन एग्रो प्रोडक्ट के शेयरों में मंगलवार को 16% की वृद्धि हुई और यह 52 सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि कंपनी ने जून 2024 तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 62.9% की वृद्धि दर्ज की।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2024 15:31 IST

हैटसन एग्रो प्रोडक्ट के शेयरों में मंगलवार को 16% की वृद्धि हुई और यह 52 सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि कंपनी ने जून 2024 तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 62.9% की वृद्धि दर्ज की। पहली तिमाही में लाभ बढ़कर 130.5 करोड़ रुपये हो गया, जबकि जून 2023 तिमाही में यह 80.1 करोड़ रुपये था। परिचालन से राजस्व पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 2,150.6 करोड़ रुपये के मुकाबले पहली तिमाही में 10.4% बढ़कर 2,375 करोड़ रुपये हो गया।

advertisement

बीएसई पर हैटसन एग्रो का शेयर 16.26% बढ़कर 1,380 रुपये पर पहुंच गया, जो 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर है, जबकि पिछली बार इसका बंद भाव 1186.95 रुपये था। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 28,357 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

Also Read: सेंचुरी टेक्सटाइल्स के शेयरों में शुरुआती सौदों में 8% की बढ़ोतरी, जानिए क्यों

फर्म के कुल 0.30 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 3.86 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

एक साल में शेयर में 32% की बढ़ोतरी हुई है और दो साल में 43% की बढ़त हुई है। इस साल इसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है।

हैटसन एग्रो के शेयरों का एक वर्ष का बीटा 0.2 है, जो इस अवधि के दौरान बहुत कम अस्थिरता दर्शाता है।

तकनीकी दृष्टि से, हैटसन एग्रो का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 69.2 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट क्षेत्र में है और न ही ओवरट्रेडिंग क्षेत्र में।

हैटसन एग्रो का स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन की चलती औसत से अधिक है।

पहली तिमाही में परिचालन लाभ 39% बढ़कर 330.3 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 237.7 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन तिमाही में EBITDA मार्जिन 13.9% रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 11.1% था। EBITDA ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय है।

डेयरी फर्म के बोर्ड ने 1 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों पर 6 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोर्ड द्वारा घोषित पहला अंतरिम लाभांश है।

बोर्ड ने अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 24 जुलाई, 2024 को भी तय किया है। अंतरिम लाभांश का भुगतान 14 अगस्त, 2024 को या उससे पहले किया जाएगा।

हत्सुन एग्रो प्रोडक्ट मुख्य रूप से दूध, दूध उत्पादों और आइसक्रीम के प्रसंस्करण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 16, 2024