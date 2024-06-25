Happiest Mind Share News: प्रमोटर अशोक सूता ने ब्लॉक डील के जरिए 6% हिस्सेदारी बेची

हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसके प्रमोटर और कार्यकारी चेयरमैन अशोक सूता ने थोक सौदे के जरिए खुले बाजार में 6 फीसदी हिस्सेदारी (91,36,490 इक्विटी शेयर) बेची है। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा, "हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर ने 25 जून, 2024 को थोक सौदे के जरिए खुले बाजार में 91,36,490 इक्विटी शेयर (6%) बेचे हैं।" इस लेनदेन के बाद, फर्म में सूता की हिस्सेदारी 50.13 प्रतिशत से घटकर 44.13 प्रतिशत रह गई।

कंपनी की घोषणा आज बाजार बंद होने के बाद

कंपनी की घोषणा आज बाजार बंद होने के बाद की गई। आज के कारोबारी सत्र में हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयरों में भारी गिरावट आई और शेयर 9.44 प्रतिशत गिरकर 830.45 रुपये पर बंद हुआ। आज बीएसई पर करीब 1.37 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत कारोबार 1.27 लाख शेयरों से कहीं ज़्यादा है। इस शेयर का कारोबार 1,147.56 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 12,645.66 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 56.83 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 9.48 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 16.14 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 16.67 रहा। इसके अलावा, इस महीने की शुरुआत में 14 जून को स्टॉक में एक्स-डिविडेंड कारोबार हुआ था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) के लिए 3.25 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया है।