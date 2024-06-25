Happiest Mind Share News: प्रमोटर अशोक सूता ने ब्लॉक डील के जरिए 6% हिस्सेदारी बेची

scorecardresearch
हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसके प्रमोटर और कार्यकारी चेयरमैन अशोक सूता ने थोक सौदे के जरिए खुले बाजार में 6 फीसदी हिस्सेदारी (91,36,490 इक्विटी शेयर) बेची है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jun 25, 2024 19:55 IST
हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसके प्रमोटर और कार्यकारी चेयरमैन अशोक सूता ने थोक सौदे के जरिए खुले बाजार में 6 फीसदी हिस्सेदारी (91,36,490 इक्विटी शेयर) बेची है। कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा, "हैपिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर ने 25 जून, 2024 को थोक सौदे के जरिए खुले बाजार में 91,36,490 इक्विटी शेयर (6%) बेचे हैं।" इस लेनदेन के बाद, फर्म में सूता की हिस्सेदारी 50.13 प्रतिशत से घटकर 44.13 प्रतिशत रह गई।

कंपनी की घोषणा आज बाजार बंद होने के बाद

कंपनी की घोषणा आज बाजार बंद होने के बाद की गई। आज के कारोबारी सत्र में हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयरों में भारी गिरावट आई और शेयर 9.44 प्रतिशत गिरकर 830.45 रुपये पर बंद हुआ। आज बीएसई पर करीब 1.37 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत कारोबार 1.27 लाख शेयरों से कहीं ज़्यादा है। इस शेयर का कारोबार 1,147.56 करोड़ रुपये रहा, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 12,645.66 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 56.83 है, जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 9.48 है। प्रति शेयर आय (ईपीएस) 16.14 रही, जबकि इक्विटी पर रिटर्न 16.67 रहा। इसके अलावा, इस महीने की शुरुआत में 14 जून को स्टॉक में एक्स-डिविडेंड कारोबार हुआ था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) के लिए 3.25 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश घोषित किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
