HAL के शानदार रिजल्ट, शेयर में लौटी रौनक

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2024 15:15 IST

Hindustan Aeronautics Q2 परिणाम: HAL ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 22.14% की मुनाफा वृद्धि दर्ज की है, जो 1510.49 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में यह मुनाफा 1236.67 करोड़ रुपये था।

HAL शेयर मूल्य: परिणाम घोषित होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में 3% की वृद्धि हुई और यह इंट्राडे में 4,185 रुपये तक पहुंच गया। हालांकि फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली।

HAL का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 22.14% बढ़कर 1510.49 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में यह 1236.67 करोड़ रुपये था। कंपनी का परिचालन से राजस्व 5976.29 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5635.70 करोड़ रुपये की तुलना में 6.04% अधिक है। EBITDA इस वर्ष 1640 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.3% की वृद्धि है।

स्टैंडअलोन आधार पर, HAL ने दूसरी तिमाही में 1490.36 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 1235.30 करोड़ रुपये की तुलना में 20.65% अधिक है। दूसरी तिमाही का राजस्व 5976.55 करोड़ रुपये रहा।

हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने भारत में विमान डिजाइन और निर्माण क्षमता विकसित करने की योजनाओं का ऐलान किया था, जिसमें HAL (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड) और NAL (नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेट्रीज) जैसे उद्योग दिग्गजों के साथ साझेदारी शामिल है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
