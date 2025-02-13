scorecardresearch
HAL Share Price Target : Q3 रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज गदगद! इस लेवल पर जाएगा स्टॉक? 500% का Dividend देगी डिफेंस कंपनी

ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। कंपनी ने Q3 रिजल्ट के साथ-साथ निवेशकों के लिए 500% का अंतरिम डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है।

Gaurav Kumar
UPDATED: Feb 13, 2025 19:00 IST
HAL Share Price Target

HAL Share Price Target: डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी Hindustan Aeronautics Limited (HAL) के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली। स्टॉक आज करीब 2% चढ़कर बंद हुआ है। यह तेजी कंपनी द्वारा बुधवार को पेश किए गए दिसंबर तिमाही (Q3) के रिजल्ट के बाद देखने को मिली है। 

कंपनी ने Q3 रिजल्ट के साथ-साथ निवेशकों के लिए 500% का अंतरिम डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। साथ ही साथ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट की भी घोषणा की है।

आज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने इस शेयर पर निवेशकों को अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस बताया है। चलिए विस्तार से जानते हैं। 

HAL Share Price 

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 1.91% या 68.50 रुपये चढ़कर 3,662.65 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.77% या 63.75 रुपये की तेजी के साथ 3659.90 रुपये पर रहा। 

HAL Q3 Results

दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार (YoY) पर 14% बढ़कर 1,439.83 करोड़ रुपये रहा वहीं YoY बेसिस पर कंपनी का परिचालन से राजस्व 15% बढ़कर 6,957 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का EBITDA इस दौरान सालाना आधार पर 17% बढ़कर 1,683 करोड़ रुपये रहा। 

HAL Dividend 2025

कंपनी ने  तिमाही नतीजों के साथ-साथ निवेशकों के लिए 500% के अंतरिम डिविडेंड यानी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 25 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। 

HAL Dividend Record Date

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में मंगलवार 18 फरवरी का दिन तय किया है।

HAL Dividend Payment Date

कंपनी के फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी डिविडेंड की पेमेंट 14 मार्च 2025 को या इससे पहले करेगी। 

HAL Share Price Target

ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने इस शेयर पर अपने Overweight की रेटिंग को बरकरार रखा है और 4,958 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने मजबूत रेवेन्यू और अच्छे ऑर्डर इनफ्लो के कारण यह रेटिंग दी है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 13, 2025