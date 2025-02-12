HAL Share Price: Tejas की लेट डिलीवरी के बाद फोकस में ये स्टॉक, अब कंपनी ने कर दिया बंपर Dividend का एलान
HAL Share Price: आज डिफेंस कंपनी Hindustan Aeronautics का शेयर फोकस में रहा। फाइटर जेट Tejas की लेट डिलीवरी के बाद स्टॉक में भी गिरावट आई। शेयर की गिरती कीमतों के बीच HAL ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का भी एलान किया है।
मंगलवार के कारोबारी सत्र में Hindustan Aeronautics के शेयर फोकस में रहे। कंपनी के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। शेयर में आई गिरावट फाइटर जेट Tejas की लेट डिलीवरी के बाद आई है। तेजस जेट की लेट डिलीवरी के बाद वायु सेना प्रमुख का बयान आया कि कंपनी पर विश्वास नहीं है। इस बयान के बाद स्टॉक में तेजी से गिरावट देखने को मिली।
स्टॉक में आई गिरावट के बीच कंपनी ने चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का भी एलान किया है।
कैसा है कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन (HAL Q3 Result)
Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹1,432.6 करोड़ दर्ज हुआ। यह सालाना आधार पर 14.3 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,2355 करोड़ रुपये था।
चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर 14.8 फीसदी की वृद्धि के साथ ₹6,956.9 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹6,060.9 करोड़ था। अगर कामकाजी प्रॉफिट यानी EBITDA की बात करें तो यह दिसंबर तिमाही में 17.2 फीसदी रहा।
कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (HAL Dividend)
Hindustan Aeronautics Ltd के बोर्ड ने पहले अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी 2025 निर्धारित की है। वहीं, कंपनी ने बताया कि 14 मार्च 2025 से पहले शेयरधारकों के अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।