GRSE का शेयर 45% नीचे, अब इस मल्टीबैगर स्टॉक में कितना दम

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के शेयरों में इस साल 76 परसेंट की तेजी आई है। लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई से 45.54% नीचे आ गया है। 5 जुलाई, 2024 को शेयर ने 2834.60 रुपये के रिकॉर्ड हाई को छुआ। लेकिन तब से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है।

कितना दे चुका है रिटर्न

मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक एक साल में 108% और दो साल में 203% चढ़ा है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के स्टॉक का एक साल का बीटा 1.5 है, जो इस अवधि के दौरान उच्च अस्थिरता को दर्शाता है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयर 26 अक्टूबर, 2023 को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 674.25 रुपये पर आ गए।

ब्रोकरेज की राय

प्रभुदास लीलाधर कैपिटल ने इस शेयर पर 2,770 रुपये का लक्ष्य रखा है और इसे खरीदने की सलाह दी है। "शेयर में 2833 के शिखर क्षेत्र से अच्छी गिरावट देखी गई है और हाल ही में स्थिरता बनाए रखते हुए 1700 रुपये के क्षेत्र के पास कंसोलिडेशन पाया गया है। हाल ही में 1510 रुपये के आसपास का निचला स्तर बना है। स्तर पर, इसने वर्तमान में एक सकारात्मक कैंडल गठन के साथ एक पुलबैक का संकेत दिया है, जिसमें पूर्वाग्रह को सुधारने और आने वाले दिनों में और वृद्धि की उम्मीद करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा भागीदारी है। आरएसआई ने अत्यधिक ओवरसोल्ड ज़ोन से एक सकारात्मक प्रवृत्ति उलटने का संकेत दिया है, जो खरीद का संकेत देता है और आगे भी सकारात्मक चाल के साथ आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। चार्ट तकनीकी रूप से बहुत आकर्षक लग रहा है, हम 1420 रुपये के स्टॉप लॉस को बनाए रखते हुए 2770 रुपये के अपसाइड पोजिशनल लक्ष्य के लिए स्टॉक खरीदने का सुझाव देते हैं।" आनंद राठी ने 2425 रुपये से 2650 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है।

"मार्च 2024 से जुलाई 2024 के बीच, GRSE ने 700 रुपये के निचले स्तर से 300 से अधिक अंक की बढ़त हासिल की। उसके बाद, कई महीनों से, शिपिंग से जुड़े अधिकांश शेयर सुधारात्मक मोड में कारोबार कर रहे हैं। अगर हम GRSE की बात करें तो शेयर ने अपने शीर्ष से लगभग 45% कीमत खो दी है। इस मोड़ पर, हम देख रहे हैं कि शेयर अपने 200 DEMA और 61.8% रिट्रेसमेंट स्तर से वापस आ रहा है। इसके अलावा, शेयर उच्च शीर्ष और उच्च तल गठन करके प्रवृत्ति के परिवर्तन की पुष्टि करने वाला है। निवेशक/व्यापारी लगभग 1 वर्ष की समय सीमा के साथ स्टॉक को जमा कर सकते हैं," आनंद राठी ने कहा।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स मुख्य रूप से युद्धपोतों के निर्माण में लगी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

