इस PSU Defence कंपनी को मिला ऑर्डर, गुरुवार को दिखेगा स्टॉक का असर!

वॉरशिप बनाने वाली कंपनी Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd (GRSE) की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग के साथ कंपनी ने लगभग ₹226.18 करोड़ (GST को छोड़कर) का एक समझौता किया।

ये फेरी हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (WBTIDCL) के जरिए चलाई जाएंगी। यह समझौता पश्चिम बंगाल जल परिवहन, लॉजिस्टिक्स और स्पैटियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (WBIWTLSDP) के तहत 13 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज़ के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव से संबंधित है।

ये जहाज कैटामरन हल डिज़ाइन में होंगे और इन्हें एल्युमिनियम और फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलिमर (FRP) से बनाया जाएगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम बैटरियों और डीजल जनरेटर के जरिए संचालित होंगी। हाइब्रिड सिस्टम ऑपरेटर को एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करने के लिए अधिक लचीलापन और सुरक्षा में वृद्धि होगी।

इससे बैटरियों का इस्तेमाल प्रदूषण को काफी हद तक कम करेगा। GRSE को पहले पश्चिम बंगाल सरकार के जरिए अगली पीढ़ी की शून्य-उत्सर्जन फेरी का प्रोटोटाइप डिजाइन करने का कार्य सौंपा गया था। यह फेरी, जिसका नाम 'धेऊ' है, GRSE के जरिए 11 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी और 22 मार्च 2024 को तकनीकी रूप से स्वीकृत की गई थी।

जिस 13 फेरीज़ के लिए समझौता हुआ है, उनमें से 6 में ट्विन डेक होंगे, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 200 यात्री होगी। मुख्य डेक में एयर कंडिशन होगा। ये जहाज लगभग 30 मीटर लंबे और 8-10 मीटर चौड़े होंगे। उनकी अधिकतम गति 12 नॉट्स होगी और प्रत्येक को पांच क्रू सदस्य की आवश्यकता होगी। इन छह जहाजों का अनुमानित मूल्य ₹126.41 करोड़ (GST को छोड़कर) है।

बाकी सात जहाजों में केवल एक डेक होगा, जिनकी यात्री क्षमता 100 होगी। ये फेरीज़ लगभग 25 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी होंगी, जिनकी अधिकतम गति 9 नॉट्स होगी। इनमें पांच क्रू सदस्य की व्यवस्था होगी। इन सात फेरीज़ का अनुमानित मूल्य लगभग ₹99.77 करोड़ (GST को छोड़कर) है।

