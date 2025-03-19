GRSE Share Price: Garden Reach, Cochin Shipyard, HAL सहित अन्य डिफेंस स्टॉक में क्यों है तेजी? DETAILS

GRSE Share Price: बुधवार को डिफेंस स्टॉक्स जमकर दौड़ रहे हैं। Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Cochin Shipyard, और Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) सहित डिफेंस और शिपिंग कंपनियों के शेयरों में बुधवार को 20 प्रतिशत तक की तेजी आई है।

Garden Reach के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लगा है शेयर अपर सर्किट पर लॉक है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में इंट्राडे में करीब 6 फीसदी की तेजी आई है। चलिए जानते हैं आज डिफेंस शेयर में तेजी क्यों है?

advertisement

क्यों है डिफेंस स्टॉक्स में तेजी?

दरअसल हालिया करेक्शन के बाद डिफेंस स्टॉक्स आकृषक हो गए थे जिसके कारण निवेशकों ने इस सेक्टर में जमकर खरीदारी की है। आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर, सभी प्रमुख सेक्टर आज हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। चलिए जानते हैं कौन सा शेयर कितना चढ़कर कारोबार कर रहा है।

GRSE Share Price

दोपहर 2:58 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 20 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 273.55 रुपये चढ़कर 1,641.35 रुपये पर लॉक है।

Ideaforge Technology Share Price

दोपहर 2:58 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 14.33 प्रतिशत या 48.20 रुपये चढ़कर 384.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Mazagon Dock Shipbuilders Share Price

दोपहर 2:59 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 10.72 प्रतिशत या 254.70 रुपये चढ़कर 2,631.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Cochin Shipyard Share Price

दोपहर 3 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 9.20 प्रतिशत या 123.30 रुपये चढ़कर 1,464.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Mishra Dhatu Nigam Share Price



दोपहर 3 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 7.97 प्रतिशत या 20.92 रुपये चढ़कर 283.39 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Bharat Dynamics Share Price

दोपहर 3 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 6.27 प्रतिशत या 70.60 रुपये चढ़कर 1,197.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Paras Defence and Space Technologies Share Price

दोपहर 3:01 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 5.21 प्रतिशत या 47.15 रुपये चढ़कर 951.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

DCX Systems Share Price

दोपहर 3:02 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 5.68 प्रतिशत या 12.93 रुपये चढ़कर 240.54 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Hindustan Aeronautics Share Price

दोपहर 3:03 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 4.35 प्रतिशत या 155.75 रुपये चढ़कर 3,735.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।