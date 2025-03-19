scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारGRSE Share Price: Garden Reach, Cochin Shipyard, HAL सहित अन्य डिफेंस स्टॉक में क्यों है तेजी? DETAILS

GRSE Share Price: Garden Reach, Cochin Shipyard, HAL सहित अन्य डिफेंस स्टॉक में क्यों है तेजी? DETAILS

खबर लिखे जाने तक निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स इंट्राडे में करीब 6 फीसदी की तेजी आई है। चलिए जानते हैं आज डिफेंस शेयर में तेजी क्यों है?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 19, 2025 15:11 IST

GRSE Share Price: बुधवार को डिफेंस स्टॉक्स जमकर दौड़ रहे हैं। Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE), Cochin Shipyard, और Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) सहित डिफेंस और शिपिंग कंपनियों के शेयरों में बुधवार को 20 प्रतिशत तक की तेजी आई है। 

Garden Reach के शेयर में आज 20% का अपर सर्किट लगा है शेयर अपर सर्किट पर लॉक है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में इंट्राडे में करीब 6 फीसदी की तेजी आई है। चलिए जानते हैं आज डिफेंस शेयर में तेजी क्यों है?

advertisement

क्यों है डिफेंस स्टॉक्स में तेजी?

दरअसल हालिया करेक्शन के बाद डिफेंस स्टॉक्स आकृषक हो गए थे जिसके कारण निवेशकों ने इस सेक्टर में जमकर खरीदारी की है। आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर, सभी प्रमुख सेक्टर आज हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। चलिए जानते हैं कौन सा शेयर कितना चढ़कर कारोबार कर रहा है। 

GRSE Share Price

दोपहर 2:58 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 20 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 273.55 रुपये चढ़कर 1,641.35 रुपये पर लॉक है।

Ideaforge Technology Share Price

दोपहर 2:58 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 14.33 प्रतिशत या 48.20 रुपये चढ़कर 384.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Mazagon Dock Shipbuilders Share Price

दोपहर 2:59 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 10.72 प्रतिशत या 254.70 रुपये चढ़कर 2,631.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Cochin Shipyard Share Price

दोपहर 3 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 9.20 प्रतिशत या 123.30 रुपये चढ़कर 1,464.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Mishra Dhatu Nigam  Share Price
 
दोपहर 3 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 7.97 प्रतिशत या 20.92 रुपये चढ़कर 283.39 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Bharat Dynamics Share Price

दोपहर 3 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 6.27 प्रतिशत या 70.60 रुपये चढ़कर 1,197.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Paras Defence and Space Technologies Share Price

दोपहर 3:01 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 5.21 प्रतिशत या 47.15 रुपये चढ़कर 951.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

DCX Systems Share Price

दोपहर 3:02 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 5.68 प्रतिशत या 12.93 रुपये चढ़कर 240.54 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Hindustan Aeronautics Share Price

दोपहर 3:03 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 4.35 प्रतिशत या 155.75 रुपये चढ़कर 3,735.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 19, 2025