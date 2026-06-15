scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस FMCG कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने ओपन मार्केट से खरीदे 4.50 लाख शेयर - स्टॉक में हलचल

इस FMCG कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने ओपन मार्केट से खरीदे 4.50 लाख शेयर - स्टॉक में हलचल

GRM Overseas के प्रमोटर समूह ने ओपन मार्केट से 4.50 लाख शेयर खरीदे हैं। इस खरीद के बाद प्रमोटरों और उनके सहयोगियों की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 62.98% हो गई है जिसके बाद शेयर में हलचल देखने को मिल रही है। चेक करें पूरी डिटेल

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 15, 2026 14:35 IST
AI Generated Image

Stock in Focus: 1,859.71 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी,  जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। 

कंपनी ने बताया कि उसके प्रमोटर ग्रुप से जुड़े लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं। इस अधिग्रहण में मुख्य रूप से अतुल गर्ग के साथ ममता गर्ग, हुकम चंद गर्ग और निपुण जैन शामिल हैं, जिन्हें 'पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट' (PAC) के रूप में दिखाया गया है।

advertisement

अतुल गर्ग, ममता गर्ग और हुकम चंद गर्ग कंपनी के प्रमोटर/प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं, जबकि निपुण जैन कंपनी में निदेशक हैं। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने ओपन मार्केट के जरिए 4.50 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 0.22% हिस्सा है।

इस खरीद के बाद प्रमोटर ग्रुप और उनके सहयोगियों (PACs) की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 13.05 करोड़ शेयर हो गई है, जो कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 62.98% है।

GRM Overseas Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 2:25 बजे तक एनएसई पर 4.08% या 3.80 रुपये गिरकर 89.43 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 4.02% या 3.75 रुपये टूटकर 89.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

GRM Overseas Q4FY26 Results

हाल ही में कंपनी ने अपने वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि  मार्च तिमाही में GRM Overseas का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 5.51% बढ़कर 21.61 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 20.48 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। मार्च तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 104.94% बढ़कर 597.20 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 290 करोड़ रुपये था।

हालांकि, तेज रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद ऑपरेटिंग प्रदर्शन दबाव में रहा। कंपनी का EBITDA घटकर 30 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 32.7 करोड़ रुपये था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 15, 2026