इस FMCG कंपनी के प्रमोटर ने फिर खरीदी हिस्सेदारी - 100 रुपये से कम वाले शेयर में हलचल

भारत की प्रमुख FMCG कंपनियों में से एक और बासमती चावल की तीसरी सबसे बड़ी निर्यातक, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Ltd) ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने बताया कि उसके प्रमोटर ग्रुप की सदस्य ममता गर्ग ने बीते 17 जून 2026 को कंपनी के 99,546 इक्विटी शेयर खरीदे हैं। इन शेयरों का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है।

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इससे पहले भी कंपनी के प्रमोटर्स ने खरीदे थे शेयर

कंपनी ने हाल ही में बताया कि उसके प्रमोटर ग्रुप से जुड़े लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं। इस अधिग्रहण में मुख्य रूप से अतुल गर्ग के साथ ममता गर्ग, हुकम चंद गर्ग और निपुण जैन शामिल हैं, जिन्हें 'पर्सन्स एक्टिंग इन कॉन्सर्ट' (PAC) के रूप में दिखाया गया है।

अतुल गर्ग, ममता गर्ग और हुकम चंद गर्ग कंपनी के प्रमोटर/प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं, जबकि निपुण जैन कंपनी में निदेशक हैं। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने ओपन मार्केट के जरिए 4.50 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 0.22% हिस्सा है।

इस खरीद के बाद प्रमोटर ग्रुप और उनके सहयोगियों (PACs) की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 13.05 करोड़ शेयर हो गई है, जो कंपनी की कुल हिस्सेदारी का 62.98% है।

GRM Overseas Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 2:54 बजे तक एनएसई पर 0.25% या 0.23 रुपये चढ़कर 93.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 0.11% या 0.10 रुपये टूटकर 93.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

GRM Overseas Q4FY26 Results

हाल ही में कंपनी ने अपने वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में GRM Overseas का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 5.51% बढ़कर 21.61 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 20.48 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। मार्च तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 104.94% बढ़कर 597.20 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 290 करोड़ रुपये था।

हालांकि, तेज रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद ऑपरेटिंग प्रदर्शन दबाव में रहा। कंपनी का EBITDA घटकर 30 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 32.7 करोड़ रुपये था।