Newsशेयर बाज़ारएक साल में Stock Market में होगा बड़ा खेल! Goldman Sachs ने की भविष्यवाणी

एक साल में Stock Market में होगा बड़ा खेल! Goldman Sachs ने की भविष्यवाणी

Goldman Sachs ने अपनी इंडिया 2025 आउटलुक में भारतीय बाजारों की भविष्य की संभावनाओं पर नोट जारी किया है।  इसमें न सिर्फ निफ्टी के नए टारगेट की बात की गई है बल्कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पैसा बन सकता है, इस पर भी नजरिया पेश किया गया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 20, 2024 08:43 IST
Star Cement is the largest manufacturer with the highest market share in the North East with an installed capacity of 7.7 mtpa, a report suggested.
Star Cement is the largest manufacturer with the highest market share in the North East with an installed capacity of 7.7 mtpa, a report suggested.

 Goldman Sachs ने भारतीय बाजार को अगले तीन महीनों तक रेंज-बाउंड रहने का अनुमान जताया है, क्योंकि इसने 24,000 का टारगेट सुझाया है। विदेशी ब्रोकरेज का अनुमान है कि एक बैक-लोडेड रिकवरी हो सकती है और उसने 12 महीने के निफ्टी लक्ष्य को 27,000 का सुझाव दिया है, जो कि शानदार बढ़ोतरी दिखा रहा है।

ब्रोकरेज ने एशिया और उभरते बाजार 2025 आवंटनों के भीतर भारतीय शेयरों पर रणनीतिक रूप से मार्केट-वेट रहने की बात कही है।

ब्रोकरेज का कना है कि सेक्टर आधार पर हम कुछ घरेलू क्षेत्रों में OW (ओवरवेट) पर बने रहते हैं, जिनमें हाई अर्निंग नजरिया है, जैसे कि ऑटो, टेलिकॉम, इंश्योरेंस, रियल्टी और इंटरनेट। हम इंफोटेक जैसे निर्यातकों को OW में अपग्रेड करते हैं और फार्मा को MW में अपग्रेड करते हैं, जो कमजोर रुपये से EPS के लाभ और स्थिर/सुधारती मांग से फायदा हो रहा हैं।

ब्रोकरेज का कहना है कि उसे उम्मीद है कि भारतीय शेयर माइक्रो प्रमुख समस्याओं से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेंगे, जैसे कि मजबूत डॉलर, इमर्जिंग मार्केट के ढीले चक्र और चीन पर अमेरिकी टैरिफ में संभावित वृद्धि, जो कि 2025 के लिए हमारे बुनियादी पूर्वानुमान हैं।

घरेलू स्तर पर, जबकि भारत की मजबूत लॉन्ग टर्म संरचनात्मक विकास की कहानी बनी हुई है, वृद्धि चक्रीय रूप से धीमी हो गई है और प्रॉफिट पर असर डाल रही है, जिसके कारण गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयरों पर अपना दृष्टिकोण एक महीने पहले मार्केटवेट किया था।

विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि हमारे अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत की जीडीपी वृद्धि 6.3 प्रतिशत YoY (वर्ष दर वर्ष) तक धीमी हो जाएगी, जो निरंतर राजकोषीय दबाव और धीमी ऋण वृद्धि के कारण है, जो कि सहमति EPS अपेक्षाओं पर दबाव बनाए रखेगा।

गोल्डमैन सैच्स का अनुमान है कि MSCI इंडिया की आय वृद्धि 2024 में 12 प्रतिशत, 2025 में 13 प्रतिशत और 2026 में 16 प्रतिशत रहेगी, जबकि सहमति अपेक्षाएं 2024 के लिए 13 प्रतिशत, 2025 के लिए 16 प्रतिशत और 2026 के लिए 15 प्रतिशत हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
