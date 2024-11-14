Gold की कीमतों में भारी गिरावट, क्या है कारण?

गोल्ड की कीमतें लगातार 5वें दिन भी गिरावट देखनेको मिली। जो 14 नवंबर (गुरुवार) को 8 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 14 नवंबर को ₹74,620 प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹68,402 प्रति 10 ग्राम रही। आइये जानते हैं आखिर गोल्ड की कीमतों में क्यों गिरावट आई है।

सोने को अक्सर महंगाई या किसी वित्तीय परेशानी से बचाव के तौर पर देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिन से गोल्ड की कीमतें लगातार नीचे आ रही है। स्पॉट गोल्ड 0.4% गिरकर $2,563.45 प्रति औंस पर आ गया, जबकि US गोल्ड फ्यूचर्स 0.7% गिरकर $2,568.30 प्रति औंस हो गया।

गोल्ड में गिरावट के कारण?

अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी हुई। यह गिरावट उस समय आई जब वैश्विक बाजारों ने फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की गति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया दी।

अमेरिकी डॉलर ने एक साल का उच्चतम स्तर छुआ, जिससे सोने की कीमत दूसरी करेंसी में खरीदारों के लिए ज्यादा महंगी हो गई, जबकि बढ़ती ट्रेजरी यील्ड्स जुलाई के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।

यह कीमती मेटल्स पर नेगेटिव दवाब देखा जा रहा है। कैपिटल डॉट कॉम के वित्तीय बाजार विश्लेषक काइल रोडा ने नोट किया कि सोने को "डॉलर और यील्ड्स के जरिए खींचा जा रहा है। जिससे शॉर्ट टर्म में "मेकैनिकल ड्रॉप" हो रहा है। निवेशक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर नीति को ध्यान से देख रहे हैं।

हालांकि हालिया महंगाई डेटा यह संकेत देता है कि फेड अगले महीने में दरों में मामूली राहत दे सकता है, अगले साल उच्च महंगाई की उम्मीदों ने कम दरों की उम्मीदों को कम कर दिया है।

अक्टूबर के लिए नए डेटा में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में हल्की वृद्धि दिखाई दी, जो कम महंगाई के स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया में मंदी को दिखाता है।

यील्ड्स और डॉलर की मजबूती

सोने को अक्सर महंगाई से बचाव के रूप में देखा जाता है, लेकिन उच्च ब्याज दरें सोने जैसे मेटल्स को कम आकर्षक बना देती हैं। US ट्रेजरी यील्ड्स में बढ़ोतरी, जो अब 4.40% से ऊपर है और मजबूत डॉलर ने सोने के लिए निवेशक की मांग को कम कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज, जो हाल ही में $93,000 प्रति कॉइन तक पहुंच गईं। जिसने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे कीमती मेटल्स से और अधिक फंड्स दूर हो रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

