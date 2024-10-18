RBI के एक फैसले से क्रैश हो गया स्टॉक! ब्रोकरेज ने बताया क्या करें?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंकों और NBFCs की गतिविधियों पर नजर रखता है और नियमों की अनदेखी पर तुरंत एक्शन लेता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। RBI की ओर से कुछ NBFCs पर कार्रवाई की गई है। जिसके चलते स्टॉक क्रैश हो गया है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला?

क्यों गिरा स्टॉक?

गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी Manappuram Finance के शेयर में 15 प्रतिशत की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पहले तो शुरुआत में ये गिरावट 10 प्रतिशत तक थी, लेकिन फिर बढ़ते-बढ़ते 15 प्रतिशत पर पहुंच गई। दरअसल स्टॉक में गिरावट की वजह RBI की ओर कंपनी की सब्सिडियरी Asirvad Micro Finance को नए लोन को मंजूरी देने और लोन जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद कई ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक पर डाउनग्रेड की रेटिंग भी दे दी है। इसके साथ ही RBI की ओर से तीन और NBFCs पर एक्शन लिया है। ये NBFCs माइक्रोफाइनेंस लोन के लिए हाउसहोल्ड इनकम और लोन की देनदारी से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

कंपनी की सब्सिडियरी Asirvad Micro Finance पर RBI की सख्ती के Manappuram Finance को लेकर ब्रोकरेज फर्म्स ने स्टॉक पर नए टारगेट जारी किए हैं।

Morgan Stanley ने Manappuram Finance पर ओवरवेट की राय के साथ डाउनग्रेड करते हुए Equalweight कर दिया है। साथ ही ₹170 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि RBI के फैसले से लॉन्ग टर्म में कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म ने कारोबारी साल 2025 के लिए कंसोलिडेटेड अर्निंग्स अनुमान में 20% की कटौती की है। साथ ही कारोबारी साल 2026 और 2027 के लिए यह कटौती 30% तक की है।

ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने इस स्टॉक पर रेटिंग डाउनग्रेड कर होल्ड की राय रखी है और प्राइस टारगेट ₹167 प्रति शेयर तय किया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी की सब्सिडियरी में पूंजी डाल सकती है. लेकिन इससे कंपनी की अर्निंग्स पर असर दिखेगा। ब्रोकरेज फर्म ने कारोबारी साल 2025-27 के लिए EPS अनुमान को 11% से 19% तक घटा दिया है।

वहीं दूसरी ओर ब्रोकरेज फर्म CLSA ने Manappuram Finance पर आउटपरफॉर्म की राय बनाए रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस को ₹240 से घटाकर ₹200 प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में लिखा कि Manappuram Finance के AUM में Asirvad का हिस्सा करीब 25 प्रतिशत है। RBI के एक्शन से Asirvad के मुनाफे अनुमान में कटौती हुई है। ऐसे में कंपनी पर भी इसक असर पड़ते दिखेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।