Gautam Adani पर अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप

अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके साथियों पर 250 मिलियन डॉलर की कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि समूह ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 5 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी और 3 बिलियन डॉलर से अधिक के ऋण और बॉन्ड प्राप्त करने के लिए झूठे बयान दिए।

advertisement

क्या हैं आरोप?

रिश्वतखोरी: अभियोग में आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रिश्वत दी। अमेरिकी कानूनों के तहत समूह पर अमेरिकी निवेशकों और बैंकों को गुमराह करने का आरोप है।

कोड नाम: आरोपियों ने गौतम अडानी को "न्यूमेरो यूनो" और "द बिग मैन" जैसे कोड नाम से संदर्भित किया।

गिरफ्तारी वारंट और बयान

गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, और अन्य अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अमेरिकी डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लिसा एच. मिलर ने आरोप लगाया कि 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी ने न्याय में बाधा पहुंचाई है।

अडानी समूह की प्रतिक्रिया और नए निवेश

उसी दिन अडानी समूह ने ग्रीन एनर्जी में निवेश की घोषणा की और अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी।

समूह ने 600 मिलियन डॉलर की यूएस बॉन्ड बिक्री से धन जुटाया, जो पिछली असफल कोशिश के बाद एक नई सफलता थी।

पृष्ठभूमि और अन्य आरोप

यह मामला जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अडानी समूह पर दूसरा बड़ा आघात है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर शेयर बाजार हेरफेर और टैक्स हेवन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जिससे समूह का बाजार मूल्य 150 बिलियन डॉलर घट गया था।

क्या है आगे की राह?

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने भी इस मामले में समानांतर कार्रवाई की है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि अडानी समूह इन आरोपों का सामना कैसे करता है।