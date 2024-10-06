Upcoming IPO: पैसा कमाने का बड़ा मौका! कई कंपनियों की लिस्टिंग भी

शेयर बाजार में पिछले हफ्ते भारी गिरावट से निवेशकों के 5 दिन में 16 लाख करोड़ रुपये तक डूब गए हैं। इतना ही नहीं IPO का बाजार भी ठंडा रहा। लेकिन आने वाले नए हफ्ते के साथ ही IPOs को लेकर फिर नई हलचल होने जा रही है। बाजार में 2 कंपनियों के इश्यू खुलने जा रहे हैं और साथ ही 6 कंपनियों की लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। आइये जानते हैं पूरी डिटेल्स...

सोमवार यानि 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हफ्ते में सिर्फ दो 2 कंपनियों के इश्यू खुलने जा रहा है। जिनमें से एक इश्यू मेनबोर्ड और दूसरा SME IPO शामिल है। मेनबोर्ड सेगमेंट में Garuda Construction प्राइमरी बाजार में अपना पब्लिक इश्यू लॉन्च करेगा, वहीं दूसरी तरफ Shiv Texchem SME बाजार में एंट्री करने के लिए तैयार है।

Garuda Construction IPO

गरुड़ कंस्ट्रक्शन का मेनबोर्ड IPO 8 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। कंपनी ने प्रति शेयर 92-95 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक एक लॉट में 157 शेयर्स के लिए बोली लगा सकेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इनवेस्टमेंट अमाउंट 14915 रुपये है। सब्सक्रिप्शन के लिए यह इश्यू 8 से 10 अक्टूबर के बीच खुला रहेगा। कंपनी के IPO की साइज 264.10 करोड़ रुपये है। इस पब्लिक ऑफरिंग में 173.85 करोड़ रुपये के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और 90.25 करोड़ रुपये के शेयर OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। मेनबोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग BSE, NSE पर होगी।

बिजनेस मॉडल

साल 2010 में स्थापित गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यह कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रदान करती है। कंपनी निर्माण सेवाओं के भाग के रूप में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल एवं प्लंबिंग सेवाओं के साथ-साथ फिनिशिंग कार्य भी प्रदान करती है।

Shiv Texchem IPO

वहीं दूसरी ओर SME सेगमेंट का ये IPO 8 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। कंपनी ने प्रति शेयर 158 से 166 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक एक लॉट में 800 शेयर्स के लिए बोली लगा सकेंगे। इस आईपीओ के जरिए कंपनी का 101 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है। इस पब्लिक ऑफरिंग में सिर्फ 65 लाख शेयर्स फ्रेश इश्यू के जरिए जारी किए जाने हैं। SME बाजार में इस इश्यू की लिस्टिंग BSE SME पर होगी। Shiv Texchem हाइड्रोकार्बन-आधारित सेकेंडरी और टर्शियरी केमिकल्स का आयात और वितरण करता है, जो कई बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं।

किसकी होगी लिस्टिंग?

इसके अलावा दलाल स्ट्रीट पर 6 कंपनियों की लिस्टिंग्स भी होने जा रही है। जिन 6 कंपनियों का डेब्यू होना है वे सभी SME सेगमेंट के हैं। इनमें कुछ कंपनियों के इश्यू को बीते हफ्ते निवेशकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। अगले हफ्ते SME बाजार में डेब्यू करने वाली कंपनियों में Saj Hotels, HVAX Tech, Paramount Dye Tec, Subam Papers, NeoPolitan Pizza, और Khyati Global Ventures का नाम शामिल है।