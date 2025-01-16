Garuda Construction and Engineering Ltd के शेयर में धुंआधार तेजी, एक अपडेट के बाद 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ा स्टॉक
शेयर बाजार में हल्की तेजी के बीच Garuda Construction and Engineering Ltd के शेयर शानदार तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। कंपनी ने सुबह एक अहम जानकारी दी, जिसके बाद निवेशकों ने धड़ाधड़ कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिये। रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।
Garuda Construction and Engineering Ltd के शेयर 10 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के बाद निवेशकों ने धड़ाधड़ा कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिये। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर ने 36 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। जानते हैं कि कंपनी के शेयर में अचानक तेजी क्यों आई है।
मिला बड़ा ऑर्डर
कंपनी ने बताया कि उसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण से 1,087.34 करोड़ रुपये का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह प्रोजेक्ट 30 महीनों में फ्री हो जाएगा। कंपनी के इतिहास में यह सबसे बड़े ऑर्डर है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का विकास करना है। यह विकास 24 लाख वर्ग फीट में फैला एक अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगा। इसमें 5,000 लोगों के बैठने की क्षमता है।
इस ऑर्डर के मिलने के बाद कंपनी का ऑर्डर बुक 2,830 करोड़ रुपये का हो गया है। पिछले साल अक्तूबर में कंपनी का ऑर्डर बुक 1,408.27 करोड़ रुपये था। कंपनी को इतने बड़े ऑर्डर मिलने के बाद यह बाजार में कंपनी के विकास को दिखाता है।
शेयर की परफॉर्मेंस
कंपनी के शेयर अक्तूबर 2024 में लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग से अभी तक में कंपनी के स्टॉक ने 23.04 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 36.49 फीसदी चढ़ गया है। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का एम-कैप 1.22 हजार करोड़ रुपये है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।