एक साल में 16 रुपये से 800 पहुंचा यह शेयर, कंपनी को मिला 300 करोड़ रुपये का ऑर्डर

स्मॉलकैप एग्रीटेक कंपनी Bharat Global Developers Ltd को हाल ही में इसकी नई इकाई के लिए McCain India Agro Pvt Ltd से 300 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. Bharat Global Developers को यह ऑर्डर 2 लाख टन कुफरी अशोका आलू की सप्लाई के लिए मिला है, जो इसे मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में पूरा करना होगा.

कंपनी का मानना है कि इस ऑर्डर से न सिर्फ इसके रेवेन्यू में इजाफा होगा, बल्कि देश की कृषि आधारित सप्लाई चेन में भी इसकी पकड़ बेहतर होगी. McCain India द्वारा मिले इस ऑर्डर के बाद कंपनी अपने लिए कृषि सेक्टर में नए अवसर तलाश रही है. हाल ही में कंपनी ने छह नई सब्सिडियरी का ऐलान किया है, जो विविध सेक्टर्स में सक्रिय होगी.

मंगलवार को Bharat Global Developers Ltd के शेयर 5 फीसदी के ऊपरी सर्किट के साथ 819.45 रुपये के भाव तक पहुंचे. कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 8,300 करोड़ रुपये के पास था. सोमवार को भी यह शेयर 5 फीसदी की उछाल के साथ 780.45 रुपये के भाव पर बंद हुआ था.

बीते एक साल में कंपनी के शेयर ने 16.14 रुपये के भाव से 819.45 रुपये तक का सफर तय किया है. इस दौरान कंपनी के शेयर का भाव 50 गुना तक बढ़ गया है. बीते छह महीने में इस शेयर ने 475 फीसदी की रिटर्न दिया है, जबकि साल 2024 में अब तक इसमें करीब 1400 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली है.

इन नई इकाइयों के जरिए कंपनी स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, कृषि और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर्स में अपने लिए रेवेन्यू के अवसरों की तलाश करने वाली है. कंपनी का मानना है कि नए बिजनेस में एंट्री से कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे होंगे, जिससे कंपनी के शेयरधारकों को लाभ होगा. नए बिजनेस में एंट्री के अलावा Bharat Global Developers ने हाल ही में अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

