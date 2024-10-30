scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारForce Motors में लग गया अपर सर्किट, जानिए वजह

Force Motors में लग गया अपर सर्किट, जानिए वजह

फोर्स मोटर्स के शेयरों में आज 20% का अपर सर्किट लगा, जब कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही की आय की घोषणा की। बीएसई पर फोर्स मोटर्स के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा और यह 7654 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 6378.35 रुपये था। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 9975.38 करोड़ रुपये हो गया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 30, 2024 12:45 IST

फोर्स मोटर्स के शेयरों में आज 20% का अपर सर्किट लगा, जब कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही की आय की घोषणा की। बीएसई पर फोर्स मोटर्स के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा और यह 7654 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले बंद भाव 6378.35 रुपये था। बीएसई पर कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 9975.38 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल में 126% चढ़ा है और 2024 में 108% बढ़ा है। मौजूदा सत्र में बीएसई पर कंपनी के कुल 0.18 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 13.61 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

advertisement

कंसोलिडेटिड शुद्ध लाभ

कंसोलिडेटिड शुद्ध लाभ पिछले साल की समान तिमाही के 92.4 करोड़ रुपये के मुकाबले 43 प्रतिशत बढ़कर 134 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व पिछले साल की समान तिमाही के 7.8 प्रतिशत बढ़कर 1,941.3 करोड़ रुपये हो गया। कुल आय पिछले साल की समान तिमाही के 7.6 प्रतिशत बढ़कर 1,949.9 करोड़ रुपये हो गई।

हालांकि कंपनी के अपने वाहनों की बिक्री में 19 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन लग्जरी इंजनों की मजबूत मांग ने इसे महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। दूसरी तिमाही में कंपनी की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय (EBITDA) 25 प्रतिशत बढ़कर 282 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 225 करोड़ रुपये थी। EBITDA मार्जिन पिछले साल के 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 30, 2024