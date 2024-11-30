₹10 के शेयर वाली कंपनी ने दुबई की कंपनी में खरीदी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी

शुक्रवार को Sarveshwar Foods Ltd. के शेयरों में 3.70 प्रतिशत की बढ़त देखी गई और यह ₹9.87 प्रति शेयर तक पहुंच गए, जो कि इसके पिछले बंद ₹9.52 प्रति शेयर से अधिक थे। स्टॉक का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹15.73 और न्यूनतम स्तर ₹4.50 है।

सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड ने दुबई स्थित कंपनी प्राकृतिक ग्लोबल फूड्स DMCC में बाकी 55% हिस्सेदारी को 3043.64 AED प्रति शेयर की वैल्यू पर खरीद लिया है। यह कदम कंपनी के मध्य-पूर्व बाजार पर नियंत्रण को मजबूत करेगा, जिससे ऑपरेशन में आसानी और ग्रोथ में तेजी आएगी। प्राकृतिक ग्लोबल फूड्स DMCC, जो UAE में पंजीकृत है। ये खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों, अनाज, दालें, शहद, मख्खी पालन सहायक उपकरण और प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का बिजनेस करती है। इस अधिग्रहण की प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है और इसके लिए किसी सरकारी या नियामक मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

advertisement

पहले सर्वेश्वर फूड्स की सहायक कंपनी Green Point Pte. Limited ने Monarda Commodities Pte. Ltd. से ₹445 मिलियन का ऑर्डर हासिल किया है, जिसके तहत 12,000 MT प्रीमियम भारतीय लॉन्ग ग्रेन पारबॉयल्ड चावल की सप्लाई की जाएगी, जो 31 दिसंबर, 2024 तक पूरी होगी। यह ग्रीन प्वाइंट के इस वित्तीय वर्ष में ₹2,000 मिलियन के बिजनेस लक्ष्य के अनुरूप है। सिंगापुर स्थित ग्रीन प्वाइंट, वैश्विक चावल बाजार का एक महत्वपूर्ण एंट्री गेट है, जो 2031 तक USD 361.41 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सर्वेश्वर फूड्स इस मौके का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय चावल निर्यात बाजारों में अग्रणी बनने के लिए तैयार है।

कंपनी के बारे में

सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड (SFL) एक 130 साल पुरानी कंपनी है। यह कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडेड और अनब्रांडेड चावल का उत्पादन, व्यापार और मार्केटिंग करती है। जम्मू और कश्मीर में स्थित, SFL हिमालयी पर्वत के उपजाऊ तलहटी का फायदा उठाकर "निमबर्क" ब्रांड के तहत विभिन्न ऑर्गनिक उत्पादों की खेती करती है, जो एक सचेत और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देती है।

वित्तीय सेहत

वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही (H1FY25) में, कंपनी ने पिछले वर्ष की समान अवधि (H1FY24) की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। कुल रेवेन्यू 28.4 प्रतिशत बढ़कर ₹504.36 करोड़ हो गया, जबकि प्रॉफिट ऑप्टर टैक्स (PAT) 45.2 प्रतिशत बढ़कर ₹11.24 करोड़ हो गया। यह सकारात्मक रुझान FY25 की दूसरी तिमाही (Q2FY25) में भी जारी रहा, जहां कुल रेवेन्यू 32.2 प्रतिशत बढ़कर ₹271.31 करोड़ हो गया और PAT 66.3 प्रतिशत बढ़कर ₹8.15 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही (Q2FY24) की तुलना में था।

कंपनी का मार्केट कैप ₹946 करोड़ है और इसका 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR 140 प्रतिशत है। स्टॉक ने ₹4.50 प्रति शेयर के 52 वीक लो के स्तर से 119 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और 3 सालों में ₹1,134 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर

यह खबर केवल जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें।



