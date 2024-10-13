scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार13 रुपए के ग्रीन एनर्जी स्टॉक पर FIIs ने खेला बड़ा दांव!

13 रुपए के ग्रीन एनर्जी स्टॉक पर FIIs ने खेला बड़ा दांव!

13 रुपए के ग्रीन एनर्जी स्टॉक पर पिछले कुछ दिनों में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। इस कंपनी का कर्ज बेहद कम है। Trailing 12 Months (TTM) के हिसाब से कंपनी की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 5160 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 13, 2024 15:26 IST
FII, investment
FII, investment

13 रुपए के ग्रीन एनर्जी स्टॉक पर पिछले कुछ दिनों में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। इस कंपनी का कर्ज बेहद कम है। Trailing 12 Months (TTM) के हिसाब से कंपनी की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 5160 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

Gujarat Toolroom Ltd. ने सफलतापूर्वक एक योग्य संस्थागत स्थानांतरण (QIP) पूरा किया है। कंपनी ने 50 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है। QIP तहत 43.48 मिलियन शेयर 11.50 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर जारी किए गए, जहां Zeta Global Funds (OEIC) PCC Ltd. और Eminence Global Fund PCC Trade Fund 1 ने संस्थागत निवेशकों के रूप में निवेश किया। इस फंड से कंपनी  एक्सपेंसन को बढ़ावा देगी, विशेष रूप से क्लिन एनर्जी, माइनिंग और इंटरनेशन बिजनेस सेक्टर पर फोकस करेगी। मैनेजमेंट का कहना है कि संस्थागत भागीदारों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने नोट किया कि जुटाई गई धनराशि रणनीतिक योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। 

advertisement

Gujarat Toolroom Ltd. ने अपने प्रॉफिट डिस्ट्रिब्यूशन पॉलिसी के मुताबिक पिछले क्वार्टर के लिए 100% के हायर डिविडेंड का एलान किया है। बोर्ड इस प्रकार शेयर वैल्यू में उतार-चढ़ाव और अर्निंग के जरिए शेयरधारक वैल्यू बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे निवेशकों को आश्वस्त किया जा सके कि कंपनी में निवेश करना फायदेमंद है। कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के बाद निवेशकों का फोकस बढ़ा है। गुजरात टूलरूम का Price-to-Earnings ratio (P/E) 2.1 है, जो दर्शाता है कि कंपनी अंडरवैल्यू है। इसके अलावा कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 91.85% है, इसके अलावा कंपनी पर कर्ज बेहद कम है।


गुजरात टूलरूम लिमिटेड ने गुजरात में एक हाइब्रिड एनर्जी पावर प्लांट विकसित करके रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह पहल सोलर, विंड और अन्य रेन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को शामिल करती है। जिससे कंपनी विश्व पर्यावरण लक्ष्यों को टारगेट कर सकती है और स्वच्छ ऊर्जा विकास में अपनी स्थिति को बढ़ा सकती है। यह परियोजना 572.5 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली होगी, जिसमें सौर पैनल, पवन टरबाइन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा, जो कंपनी के पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रयासों को दर्शाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 13, 2024