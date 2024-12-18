इस 90 रुपए के Multibagger EV Stock में FII ने की जबरदस्त खरीदारी!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस 90 रुपए के Multibagger EV Stock में FII ने की जबरदस्त खरीदारी!

एक ऐसा EV स्टॉक जिसे न सिर्फ मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं बल्कि FIIs की भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग हैl हाल ही में इस स्टॉक में फॉरेन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स याने एफआईआई ने अपनी दिलचस्पी दिखाई हैl एफआईआई अक्सर बिकवाली करने के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों एफआईआई ने ईवी स्टॉक Mercury Ev-Tech Ltd में बंपर खरीदारी करते हुए कंपनी के 30 लाख शेयर खरीदेl

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 18, 2024 13:45 IST

Mercury Ev-Tech Ltd के शेयर बुधवार को 86.30 रुपए के लेवल पर ट्रेड करते देखले कंपनी का मार्केट कैप 1.64 हज़ार करोड़ रुपए हैl Mercury Ev-Tech अपने बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए नई सहायक कंपनी बना रही हैl मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड ने 17 दिसंबर, 2024 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के जरिए अनुमोदित एक नई सहायक कंपनी, "ग्लोबल मर्करी कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड" को शामिल करने का रिज़ॉल्यूशन लियाl कंपनी की अधिकृत पूंजी 10,00,000 रुपये और चुकता पूंजी 10,00,000 रुपये होगीl

मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड 60,000 इक्विटी शेयरों का सब्स्क्रिप्शन लेकर नई सहायक कंपनी में निवेश करेगी, जो चुकता पूंजी का 60 प्रतिशत है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, कुल 6,00,000 रुपये का निवेश होगाl

ग्लोबल मर्करी कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड का प्रायमरी बिज़नेस उद्देश्य आईएसओ शिपिंग कंटेनर, कंटेनरों के लिए टॉप कवर मेकेनिज़्म, स्केलेटॉन कंटेनर और स्पेशल पर्पस कंटेनर सहित कंटेनरों का निर्माण और डील करना होगा।

यह मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के बिज़नेस की लाइन के अनुरूप है. अधिग्रहण में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन शामिल नहीं है, और किसी भी सरकारी या नियामक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. कंपनी को लागू कानूनों द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर सहायक कंपनी के निगमन को पूरा करने की उम्मीद है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
