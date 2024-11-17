इस 1 रुपये से कम के स्टॉक पर FIIs ने खेला दांव!
अगर छोटे शेयरों की बात की जाए तो निवेशक हमेशा ऐसे स्टॉक्स पर तवज्जों देते हैं जहां विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसा ही एक रुपये से भी कम का स्टॉक है, जहां सितंबर तिमाही में (FIIs) ने हिस्सेदारी बढ़ाई है।
अगर छोटे शेयरों की बात की जाए तो निवेशक हमेशा ऐसे स्टॉक्स पर तवज्जों देते हैं जहां विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसा ही एक रुपये से भी कम का स्टॉक है, जहां सितंबर तिमाही में (FIIs) ने हिस्सेदारी बढ़ाई है।
इस Penny Stock का नाम Srestha Finvest Ltd है। यह एक Non-Banking Financial Company यानि NBFC कंपनी है। दूसरी तिमाही (Q2FY25) में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक, FIIs अब कंपनी के 0.53% इक्विटी शेयर के मालिक हैं, जो कुल 86,69,122 शेयर के बराबर है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो 36 प्रतिशत हिस्सेदारी छोटे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स (₹2 लाख तक निवेश) की है। वहीं 40.36 प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉडीज के पास है। 20.47% बड़ी होल्डिंग वाले रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के पास है।
14 नवंबर को Srestha Finvest का शेयर प्राइस ₹0.67 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन से 4.29 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप ₹109.88 करोड़ है। हालांकि, यह अपने 52-वीक हाई ₹1.28 से करीब 47.6 प्रतिशत नीचे ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक स्पिल्ट
इससे पहले भी कंपनी ने अपने शेयरों में बदलाव किया था। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने अपने शेयरों का बंटवारा किया था। पहले एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये थी, जो अब घटकर 1 रुपये हो गई है, जबकि 2016 में भी स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जब कंपनी ने एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा था और तब फेस वैल्यू 2 रुपये हो गई थी।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।