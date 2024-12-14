FIIs ने दिया बड़ा सिग्नल, अब बाजार होगा बड़ा खेल!

इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की एंट्री और एग्जिट पर सभी की निगाहें रहीं। जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) और घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) ने विपरीत स्थितियां अपनाई, जिससे फ्लो का मिक्स्ड पैटर्न देखा गया।

FIIs पांच में से तीन ट्रेडिंग दिनों में शुद्ध खरीदार रहे, जिन्होंने ₹5,329.92 करोड़ मूल्य के शेयर खरीदे, जबकि DIIs ने अधिक सतर्क रुख अपनाया और उसी अवधि में ₹1,504.88 करोड़ का शुद्ध बिक्री की।

सोमवार को FIIs शुद्ध खरीदार रहे, ₹2,335.32 करोड़ का निवेश किया, जबकि DIIs ने ₹732.20 करोड़ का शुद्ध बिक्री की, जो घरेलू निवेशकों से अधिक सतर्क रुख को दर्शाता है। हालांकि, हफ्ते में रुझान पलट गया, जब मंगलवार को FIIs ने जमकर ₹3,560.01 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि DIIs ने ₹2,646.65 करोड़ की खरीदारी की।

घरेलू बाजार ने शुक्रवार को सकारात्मक नोट पर क्लोजिंग की। कुछ आखिरी घंटे की वापस खरीदारी लौटती दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने मजबूत रिकवरी दिखाई, एक तेज intra-day बढ़त ने इन सूचकों को मामूली वीकली गेन्सदिलाया। सेंसेक्स 843 अंक बढ़कर 82,133 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 220 अंक बढ़कर 24,768 पर पहुंच गया।

हफ्ते की शुरुआत में दोनों सूचकांक लाल निशान में थे, लेकिन आईटी स्टॉक्स में मजबूती, खासकर निफ्टी आईटी इंडेक्स में, जिसने पिछले दो हफ्तों में लगभग 7% की बढ़त दिखाई।

बेहतर महंगाई डेटा से बाजार की भावना को और बल मिला । भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) नवम्बर में 5.48% पर आ गया, जो अपेक्षाओं से थोड़ा कम था और अक्टूबर के 6.21% से गिरावट दर्शाता है। यह कई क्षेत्रों में मूल्य दबावों में कमी को संकेत करता है और उन निवेशकों को राहत प्रदान करता है जो बढ़ती लागत को लेकर चिंतित थे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।