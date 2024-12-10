FIIs ने इन छुटकू शेयरों में कर दिया खेल! चुपचाप खरीद डाले लाखों करोड़ों शेयर्स

FIIs और DIIs की खरीददारी और बिकवाली का डेटा के जरिए बाजार के समीकरण को समझने में मदद मिलती है। सोमवार के दिन भी FIIs ने 16,650 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और बाजार बंद होने तक 15,926 करोड़ के शेयर बेचे। भारतीय शेयर बाजार में हाल ही में FIIs की गतिविधियों ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन इस माहौल में तीन छोटी कंपनियों के शेयरों ने विदेशी निवेशकों ने जमकर निवेश किया है। आइये जानते हैं कौन से हैं वो शेयर्स...

Sera Investments and Finance India Limited

एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) है, जो शेयर ट्रेडिंग, लोन, और पट्टे सर्विस देती है। ₹269 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी में FIIs की कुल हिस्सेदारी 14.7% है। एरिस्का इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड ने 9.87% और ज़ील ग्लोबल ऑपर्च्युनिटीज फंड ने 4.81% हिस्सेदारी खरीदी है।

वित्तीय प्रदर्शन

FY19 में कंपनी की बिक्री ₹1 करोड़ से बढ़कर FY24 में ₹23 करोड़ हो गई। इस हिसाब से CAGR 113 प्रतिशत रही है। शून्य से बढ़कर ₹18 करोड़ प्रॉफिट दर्ज किया है। EBITDA को देखें तो FY19 में ₹0 से FY24 में ₹21 करोड़ तक पहुंचा। पिछेल 5 साल में 35% की CAGR से बढ़कर शेयर दिसंबर 2019 में ₹9 से ₹41.4 तक पहुंचा।

Gujarat Toolroom Limited

कंपनी की मार्केट कैप ₹225 करोड़ है। इस स्टॉक ने FIIs का ध्यान खींचा है। मेडिकल डिस्पोजेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स, और पैकेजिंग के लिए मल्टी-कैविटी मोल्ड बनाने में विशेषज्ञता रखने वाली इस कंपनी में जीटा ग्लोबल फंड्स (OEIC) PCC लिमिटेड और एमिनेंस ग्लोबल फंड PCC ने 13.58 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है।

वित्तीय स्थिति

FY23 में ₹2 करोड़ की बिक्री से FY24 में ₹555 करोड़ तक का उछाल आया जो लगभग 28,000% का ग्रोथ दिखाता है। शुद्ध लाभ में जबरदस्त बढ़त हुई, ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹73 करोड़ हुआ, जो 7,200% की वृद्धि दर्शाता है। EBITDA को देखें तो 2 करोड़ से बढ़कर ₹76 करोड़ हुआ, जो 3,700% का उछाल है। कंपनी ने राइट्स इश्यू से धनराशि जुटाई है। जुलाई में कंपनी ने राइट्स इश्यू के जरिए ₹31 करोड़ जुटाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जामनगर प्लांट में सप्लाई के लिए ऑर्डर प्राप्त किया। पिछले 5 साल में स्टॉक का मूल्य ₹0.50 से बढ़कर ₹14 तक पहुंचा, यानी 2,700% का उछाल।

SpiceJet Limited

भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक ये कंपनी हैा, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 48 गंतव्यों के लिए लगभग 250 उड़ानों का संचालन करती है। ₹7,886 करोड़ की मार्केट कैप वाली इस कंपनी में FIIs ने जून तिमाही में 1.81% से बढ़ाकर सितंबर तिमाही में 22.9% हिस्सेदारी कर ली है।

कंपनी ने Export Development Canada (EDC) और Nordic Aviation Capital (NAC) से Q400 विमान हासिल किए। हाल ही में कंपनी ने AirCap और अन्य पार्टियों के साथ मुकदमेबाजी से बचते हुए विवाद निपटाए गए। इन समझौतों से कंपनी ने ₹1,200 करोड़ से अधिक की बचत की।

वित्तीय स्थिति

FY19 में ₹9,113 करोड़ से FY24 में ₹7,050 करोड़ हो गई, यानी 23% की गिरावट। कंपनी पिछले पांच वर्षों से घाटे में है, जिसमें FY24 में ₹409 करोड़ का घाटा हुआ। वहीं ऑपरेशनल फ्लाइट्स 2019 में 74 से घटकर 2024 में 28 रह गई।

