Eternal के शेयर पर ब्रोकरेज बुलिश, मौजूदा भाव से 75% तेजी की उम्मीद - चेक करें टारगेट प्राइस

Eternal Share Price target: Zomato और Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal Ltd के शेयरों में तेजी जारी है। गुरुवार को शेयर 4% चढ़ा और मार्च के निचले स्तर से इसकी कुल बढ़त 34% हो गई। अलग-अलग ब्रोकरेज का भरोसा अभी भी इस शेयर पर कायम है। 29 में से 27 एनालिस्ट की रेटिंग 'Buy', 'Outperform' या 'Overweight' हैं। इसके अलावा औसत टारगेट प्राइस मौजूदा भाव से 20% से ज्यादा की तेजी का संकेत देता है।

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कंपनी का शेयर दोपहर 3:22 बजे तक बीएसई पर 1.31% या 3.70 रुपये चढ़कर 287.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.05% या 3 रुपये चढ़कर 287.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Eternal Share Price Target

Q1 नतीजों के बाद CLSA के आदित्य सोमन ने सबसे ज्यादा 506 रुपये का टारगेट दिया है। यह मौजूदा भाव से करीब 75% ऊपर है। Jefferies के विवेक माहेश्वरी ने 415 रुपये और Axis Capital के गौरव मल्होत्रा ने 405 रुपये का टारगेट रखा है। JM Financial, Emkay Global और Elara Securities ने 400 रुपये का टारगेट दिया है।

Zomato के फूड डिलीवरी बिजनेस ने चौंकाया

ICICI Securities के मुताबिक, फूड डिलीवरी बिजनेस में नेट ऑर्डर वैल्यू (NOV) का सालाना आधार पर 20% बढ़ना पॉजिटिव सरप्राइज रहा। ग्रोथ पर निवेश के बावजूद मुनाफे में लगातार सुधार ने कारोबार की मजबूती दिखाई है। ब्रोकरेज ने 360 रुपये के टारगेट के साथ 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है।

Nomura India ने भी क्विक कॉमर्स में कड़े मुकाबले के बावजूद बेहतर होती प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए Eternal का टारगेट 340 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया। ब्रोकरेज को FY27-28 में Zomato के NOV में 18-21% सालाना ग्रोथ की उम्मीद है।

Blinkit की ग्रोथ पर भी दांव

MOFSL का मानना है कि Eternal का बिजनेस मॉडल अब स्थापित हो चुका है और प्रतिस्पर्धा पहले से ज्यादा अनुमानित हो रही है। मैनेजमेंट का लंबी अवधि में 60% NOV ग्रोथ और FY29 तक 1 अरब डॉलर EBITDA का लक्ष्य भी ब्रोकरेज को ज्यादा हासिल करने योग्य दिख रहा है।

JM Financial ने Blinkit के FY27-29 NOV अनुमान में 1-9% की बढ़ोतरी की है। हालांकि, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और नेटवर्क विस्तार से बढ़ते किराये को देखते हुए प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान में कुछ कटौती की गई है।

Elara का मानना है कि निकट अवधि में वैल्यूएशन री-रेटिंग सीमित रह सकती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर लगातार बेहतर प्रदर्शन मध्यम अवधि में शेयर के लिए और गुंजाइश बना सकता है।