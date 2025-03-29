क्रिकेट और ट्रैवल का परफेक्ट कनेक्शन, Travel Company ने T20 टीमों के साथ की डील; शेयर पर बनाए रखें नजर

क्रिकेट के इस सीजन में एक बड़ा करार हुआ है। Eraaya Lifespaces Limited की सब्सिडियरी Ebix Travel Pvt. Ltd. ने T20 Cricket Teams के लिए एक अहम समझौता किया है। यह डील 22 मार्च से 25 मई 2025 के बीच खेले जाने वाले T20 टूर्नामेंट के लिए की गई है, जिसमें Ebix Travel इन टीमों की Travel और Hospitality Arrangements संभालेगी।

advertisement

शुक्रवार को Eraaya Lifespaces के शेयर 4.82 फीसदी गिरकर 57.01 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। कंपनी के शेयर ने 59.90 रुपये के उच्चतम स्तर को छू लिया था।

Ebix Travel और T20 Cricket का नया कनेक्शन

T20 क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए भी बड़े अवसर लेकर आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए Ebix Travel Pvt. Ltd. ने इस टूर्नामेंट में भाग ले रही तीन प्रमुख टीमों के Travel Management का जिम्मा लिया है। इस करार के तहत, कंपनी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य सदस्यों के फ्लाइट बुकिंग, होटल, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य सुविधाएं मैनेज करेगी।

Travel Industry में बड़ी छलांग

Ebix Travel इस डील के जरिए भारत के Sports Tourism सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कंपनी का कहना है कि यह साझेदारी सिर्फ इस सीजन के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में और भी बड़े अवसर पैदा कर सकती है।

EbixCash बनी RCB की ऑफिशियल पार्टनर

Eraaya Lifespaces ने एक और रणनीतिक कदम उठाते हुए अपनी सब्सिडियरी EbixCash को Royal Challengers Bengaluru (RCB) का Official Partner घोषित किया है। यह साझेदारी T20 क्रिकेट सीजन 2025 के दौरान EbixCash को ब्रांडिंग, डिजिटल प्रमोशन और फैन इंगेजमेंट के बेहतरीन मौके देगी, जिससे कंपनी भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकेगी।

क्रिकेट और बिजनेस का परफेक्ट तालमेल

T20 Cricket दुनियाभर में लोकप्रिय है और इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी चीज का बिजनेस पर गहरा असर पड़ता है। इस डील के जरिए Eraaya Lifespaces और Ebix Travel ने खुद को इस बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बना लिया है। क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दौरान Seamless Travel Management खिलाड़ियों के प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बेहतर सर्विस मिलने से वे खेल पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं।

EbixCash ने जीता 100 करोड़ का सरकारी करार

सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्टर ही नहीं, बल्कि EbixCash ने सरकारी सेक्टर में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी को ITI Limited, जो Ministry of Communications के तहत आती है, द्वारा MeitY-empanelled Data Center-1 के टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में चुना गया है। यह पांच साल की डील है, जिसकी कुल कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है, जिससे कंपनी का प्रोफाइल और मजबूत हुआ है।

advertisement

शेयर की परफॉर्मेंस (Eraaya Lifespaces Share Performance)

Eraaya Lifespaces के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो शेयर ने पिछले एक महीने में 12.29 फीसदी और 6 महीने में 78.37 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। वहीं, एक साल में शेयर ने 47.54 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, इस स्मॉल-कैप शेयर (Small-Cap Share) ने पांच साल में 7,401.32 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले कंपनी में एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। कंपनी का मार्केट-कैप 1,087.15 करोड़ रुपये है। स्टॉक का 52 वीक हाई 316.90 रुपये और 52 वीक लो 38.64 रुपये है।