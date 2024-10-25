Elon Musk ने एक ही दिन में 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये की कमाई कर डाली!

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक ही दिन में 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये की कमाई की है। मस्क को ये फायदा Tesla के शेयरों के बदौलत हुआ है। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है?

एलन मस्क की बात की जाए तो वो रोजाना करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ही दिन में 21 बिलियन डॉलर यानी करीब 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये फायदा हुआ। दरअसल टेस्ला के शेयर में गुरुवार को जबर्दस्त उछाल देखने को मिला। टेस्ला के शेयरों में वॉल स्ट्रीट पर 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दरअसल स्टॉक में तेजी का कारण, एलन मस्क की कंपनी को तीसरी तिमाही में 2.2 बिलियन डॉलर का मुनाफा है। यह पिछले साल की तुलना में 17 प्रतिशत ज्यादा है। इसी के साथ रेवेन्यू में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह 25.2 बिलियन डॉलर हो गया। टेस्ला की रिपोर्ट और संभावनाओं को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। एलन मस्क ने हाल ही में एलान किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी अगले साल कैलिफोर्निया और टेक्सास में लोगों के लिए ड्राइवरलेस राइड-हेलिंग सर्विस शुरू करेगी।

advertisement

अमेरिकी बाजार में इंवेस्ट करने वाले इंवेस्टर्स ने कंपनी के तीसरी तिमाही के मुनाफे के जरिए अच्छा खासा पैसा बनाया। तीसरी तिमाही के नतीजे पिछली आठ तिमाहियों में सबसे ज्यादा थे। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषक एडम जोनास के मुताबिक इन नतीजों से पता चलता है कि ऑटो बिजनेस को बढ़ाना टेस्ला के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। ऐसे में मस्क ने एक बार फिर साबित किया है कि वो यू ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।