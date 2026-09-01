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Newsशेयर बाज़ार20 रुपये से कम वाले इस शेयर में 5% की तेजी, 2 साल में निवेशकों को मिला 729% का शानदार रिटर्न

20 रुपये से कम वाले इस शेयर में 5% की तेजी, 2 साल में निवेशकों को मिला 729% का शानदार रिटर्न

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:14 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 4.23% या 0.45 रुपये चढ़कर 11.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 11:56 बजे तक कंपनी के 17,96,897 (17.96 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 1, 2026 12:24 IST

मंगलवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Elitecon International Ltd) के स्टॉक में शानदार उछला देखने को मिल रहा है। 20 रुपये से कम वाला इस शेयर में आज 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:14 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 4.23% या 0.45 रुपये चढ़कर 11.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 11:56 बजे तक कंपनी के 17,96,897 (17.96 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

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2 साल में 700% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 2 साल में 729 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

कंपनी ने हाल ही में दी थी ये जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया था कि उसने बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए 8 अहम नियुक्तियां की हैं। नए नेतृत्व में 3 अतिरिक्त नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं, जिनमें एक महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मौजूदा Additional Executive Director पद से प्रदीप कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और Key Managerial Personnel (KMP) के तौर पर Compliance Officer, Chief Financial Officer (CFO) और KMP तथा Secretarial Auditor की नियुक्ति की गई है।

कंपनी के मुताबिक, नए बोर्ड सदस्यों से गवर्नेंस, कॉरपोरेट लॉ, सिक्योरिटीज रेगुलेशन, वित्तीय समीक्षा, बिजनेस ऑपरेशंस और कमर्शियल मैनेजमेंट का अनुभव जुड़ेगा, जबकि मजबूत सीनियर मैनेजमेंट टीम से फाइनेंस, कंप्लायंस और रोजमर्रा के कामकाज में नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।

फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि प्रदीप कुमार को उनकी मौजूदा Additional Executive Director की भूमिका से प्रमोट करके Managing Director नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और यह 13 अगस्त 2031 तक रहेगा। यह नियुक्ति लागू कानून के अनुसार कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के अधीन है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 1, 2026