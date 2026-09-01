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Newsऑटोमहिंद्रा का SUV धमाका! अगस्त में बिक्री 50% बढ़ी, फेस्टिव सीजन से पहले दिखी जबरदस्त डिमांड

महिंद्रा का SUV धमाका! अगस्त में बिक्री 50% बढ़ी, फेस्टिव सीजन से पहले दिखी जबरदस्त डिमांड

महिंद्रा ने अगस्त 2026 में ऑटो बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री 1.07 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई, जबकि SUV सेगमेंट में 50% की तेज ग्रोथ दर्ज हुई। Scorpio-N और BE 6 SPORTEQ जैसे मॉडल्स की मजबूत मांग और आने वाले फेस्टिव सीजन से पहले कंपनी को बड़ी उम्मीदें हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 1, 2026 11:26 IST
SUV बाजार में महिंद्रा की बड़ी छलांग!
SUV बाजार में महिंद्रा की बड़ी छलांग!

In Short

  • महिंद्रा की SUV बिक्री में 50% का उछाल, अगस्त में 59,257 यूनिट्स बिकीं।
  • कुल ऑटो बिक्री 1,07,648 यूनिट्स रही, सालाना आधार पर 42% की बढ़ोतरी।
  • एक्सपोर्ट बिक्री में 71% की तेज ग्रोथ, फेस्टिव सीजन से पहले डिमांड मजबूत।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगस्त 2026 में शानदार बिक्री प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी की कुल ऑटो बिक्री 1,07,648 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 42% की बढ़ोतरी है। कंपनी की SUV बिक्री में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जहां ग्राहकों की मजबूत मांग के चलते बिक्री में बड़ा उछाल आया।

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SUV सेगमेंट बना सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन

महिंद्रा ने अगस्त 2026 में घरेलू बाजार में 59,257 SUV और यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री की। पिछले साल अगस्त में यह आंकड़ा 39,399 यूनिट्स था। इस तरह SUV बिक्री में सालाना आधार पर 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। घरेलू और एक्सपोर्ट को मिलाकर कंपनी की SUV बिक्री 61,167 यूनिट्स रही।

कंपनी ने बताया कि अपडेटेड Scorpio-N और BE 6 SPORTEQ को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मजबूत डिमांड के चलते महिंद्रा के SUV पोर्टफोलियो में लगातार तेजी बनी हुई है।
कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर में भी तेजी

महिंद्रा बिक्री का पूरा प्रदर्शन

 

कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर में भी तेजी

 महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अगस्त में कंपनी ने 27,415 कमर्शियल व्हीकल बेचे, जिसमें सालाना आधार पर 22% की वृद्धि रही।

वहीं 3 व्हीलर सेगमेंट में बिक्री 14,922 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के 10,527 यूनिट्स के मुकाबले 42% ज्यादा है।

ट्रैक्टर कारोबार में भी बढ़ी बिक्री

महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस ने भी अगस्त में सकारात्मक प्रदर्शन किया। कंपनी ने घरेलू बाजार में 27,595 ट्रैक्टर बेचे, जो पिछले साल के 26,201 ट्रैक्टर के मुकाबले 5% ज्यादा है। घरेलू और एक्सपोर्ट को मिलाकर कुल ट्रैक्टर बिक्री 29,507 यूनिट्स रही।

फेस्टिव सीजन से पहले मजबूत संकेत

ऑटो कंपनियों के लिए आने वाला फेस्टिव सीजन बिक्री बढ़ाने का सबसे अहम समय माना जाता है। महिंद्रा को उम्मीद है कि बेहतर बारिश, सामान्य खरीफ बुवाई, सरकारी योजनाओं का समर्थन और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग से बिक्री को और मजबूती मिल सकती है।

अगले कुछ महीनों में नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान SUV की मांग और बढ़ने की उम्मीद है। अगस्त के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि महिंद्रा का SUV फोकस कंपनी के लिए मजबूत ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 1, 2026