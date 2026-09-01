CEO की कुर्सी छोड़ी, लेकिन Apple से रिश्ता नहीं! टिम कुक ने X पर लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज

Apple में नेतृत्व का बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कंपनी के CEO टिम कुक अब इस पद से हट रहे हैं और उनकी जगह जॉन टर्नस नए CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। टिम कुक ने 2011 में Apple के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स से कंपनी की कमान संभाली थी। करीब 15 साल तक नेतृत्व करने के बाद उन्होंने कर्मचारियों के नाम एक भावुक संदेश साझा किया और कहा कि Apple का CEO बनना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा।

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कर्मचारियों को लिखा भावुक संदेश

ब्लूमबर्ग को मिले इंटरनल ईमेल में टिम कुक ने Apple कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सफलता के पीछे पूरी टीम का योगदान है। कुक ने लिखा कि कर्मचारियों ने उनमें सबसे अच्छा बाहर निकाला और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शानदार टीम के साथ काम नहीं किया।

उन्होंने स्टीव जॉब्स के मशहूर विचार "यूनिवर्स में अपनी छाप छोड़ना" का भी जिक्र किया। कुक ने कहा कि Apple ने यह संभव बनाया क्योंकि कंपनी अपनी सोच, मूल्यों और दुनिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ काम करती है।

टिम कुक नहीं छोड़ेंगे Apple

65 साल के टिम कुक पूरी तरह से Apple से अलग नहीं हो रहे हैं। वह अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में रहेंगे और कंपनी के कुछ अहम कामों की निगरानी करते रहेंगे। वहीं जॉन टर्नस CEO के तौर पर रोजाना के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

कुक ने जॉन टर्नस को अपना उत्तराधिकारी बताते हुए कहा कि वह एक शानदार और काबिल व्यक्ति हैं और उन्हें कमान सौंपने में उन्हें काफी भरोसा है। कुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Apple कम्युनिटी का धन्यवाद भी किया और कहा कि पद बदल सकता है लेकिन Apple के लिए उनका प्यार हमेशा बना रहेगा।

टिम कुक के कार्यकाल में Apple ने बनाई नई पहचान

टिम कुक लगभग 30 साल से Apple से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अगस्त 2011 में CEO का पद संभाला था, जो स्टीव जॉब्स की मौत से कुछ हफ्ते पहले की बात थी।

उनके नेतृत्व में Apple ने Apple Watch और AirPods जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इसके अलावा iPhone iPad और Mac की रेंज को भी आगे बढ़ाया गया। कुक के कार्यकाल में Apple दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हुई और सोमवार को कंपनी की मार्केट वैल्यू 4.5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई। अगस्त 2011 में Apple की वैल्यू करीब 350 बिलियन डॉलर थी।

कुक ने हार्डवेयर के साथ-साथ सर्विस बिजनेस पर भी खास ध्यान दिया। App Store Apple Music और Apple Pay जैसी सेवाएं कंपनी के बड़े कारोबार का हिस्सा बन गईं।

कौन हैं Apple के नए CEO जॉन टर्नस

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51 साल के जॉन टर्नस साल 2001 में Apple की डिजाइन टीम में शामिल हुए थे। बाद में वह हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने और सीधे टिम कुक को रिपोर्ट करते थे।

उन्होंने iPhone समेत Apple के कई बड़े प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग टीमों को संभाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple Silicon यानी Mac के लिए M सीरीज चिप्स पर कंपनी के बदलाव में भी उनकी अहम भूमिका रही है। हाल के हार्डवेयर डेवलपमेंट में भी टर्नस का बड़ा योगदान रहा है।

नए CEO के सामने बड़ी चुनौती

जॉन टर्नस ऐसे समय में Apple की कमान संभाल रहे हैं जब कंपनी का नया इवेंट करीब है। 9 सितंबर को होने वाले इवेंट में उनके स्टेज पर आने और iPhone 18 Pro सीरीज तथा पहले फोल्डेबल iPhone को पेश करने की उम्मीद है।

अब टर्नस के सामने Apple की मौजूदा रफ्तार को बनाए रखने और नई टेक्नोलॉजी के दौर में कंपनी को आगे ले जाने की बड़ी चुनौती होगी।