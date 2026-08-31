लैपटॉप की फाइल्स मैनेज करना हुआ आसान, जानिए इस स्मार्ट टूल का तरीका

लैपटॉप पर काम करते-करते कब फाइल्स का ढेर लग जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। कभी डाउनलोड फोल्डर में PDF और डॉक्यूमेंट जमा होते रहते हैं तो कभी Desktop पर फोटो, वीडियो और दूसरी फाइल्स बिखरी पड़ी रहती हैं। ऐसे में जरूरत के समय किसी एक फाइल को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है।

advertisement

अगर आप भी रोजाना बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो इस परेशानी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हर फाइल को अलग-अलग फोल्डर में रखना, नाम बदलना और पुरानी फाइल्स को छांटना समय लेने वाला काम बन जाता है। लेकिन एक टूल इस काम को काफी आसान बना सकता है।

File Juggler करेगा फाइल्स को अपने आप मैनेज



Windows के लिए उपलब्ध File Juggler सॉफ्टवेयर की मदद से फाइल्स को अपने आप ऑर्गनाइज किया जा सकता है। इसमें यूजर को कुछ रूल्स सेट करने होते हैं और उसके बाद फाइल्स उन्हीं नियमों के हिसाब से अलग-अलग फोल्डर में चली जाती हैं।

मान लीजिए आप रोजाना PDF फाइल डाउनलोड करते हैं। ऐसे में एक रूल बनाया जा सकता है कि जैसे ही कोई PDF किसी खास फोल्डर में आए, वह अपने आप दूसरे तय किए गए फोल्डर में चली जाए। इससे हर बार फाइल को मैन्युअली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

डाउनलोड फोल्डर रहेगा साफ



अक्सर डाउनलोड फोल्डर में कई तरह की फाइल्स जमा होती रहती हैं। इनमें कुछ जरूरी होती हैं, कुछ बाद में काम आती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा खोला भी नहीं जाता।

File Juggler में बनाए गए रूल्स की मदद से फाइल्स को उनके नाम, टाइप या दूसरी जानकारी के आधार पर अलग-अलग जगह भेजा जा सकता है। इससे डाउनलोड फोल्डर को व्यवस्थित रखना आसान हो जाता है।

फाइल का नाम भी बदल सकता है



कई बार इंटरनेट से डाउनलोड की गई फाइल का नाम ऐसा होता है कि उसे देखकर समझ नहीं आता कि उसमें क्या है। ऐसे में हर फाइल को एक-एक करके रीनेम करना पड़ता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

File Juggler में फाइल्स को रीनेम करने के लिए भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। यानी एक जैसे काम को बार-बार खुद करने की जरूरत कम हो सकती है।

Desktop भी रहेगा साफ सुथरा



अगर आपके लैपटॉप का Desktop फोटो, PDF और डॉक्यूमेंट से भरा रहता है तो यह टूल आपके काम आ सकता है। रूल्स की मदद से फाइल्स अपने आप सही फोल्डर में पहुंच सकती हैं।

इसके अलावा ZIP फाइल को अपने आप Extract करने जैसे काम भी रूल्स के जरिए किए जा सकते हैं।

advertisement

एक बार सेटिंग के बाद बार बार काम नहीं



इस तरह के टूल का फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिल सकता है जो रोजाना बहुत सारी फाइल्स के साथ काम करते हैं। एक बार सही रूल बना देने के बाद आगे वही काम अपने आप होता रहेगा।

हालांकि रूल्स बनाते समय सावधानी रखना जरूरी है। गलत सेटिंग की वजह से कोई जरूरी फाइल गलत जगह जा सकती है या डिलीट हो सकती है। इसलिए पहले गैर जरूरी फाइल्स के साथ टेस्ट करना बेहतर रहेगा।