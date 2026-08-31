अर्थव्यवस्था की रफ्तार ने बढ़ाया भरोसा, 7.8% GDP ग्रोथ के बाद PM Modi ने दिया बड़ा संदेश

वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत प्रदर्शन किया है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर बनी हुई है, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है।

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अनुमानों से बेहतर रहा GDP ग्रोथ आंकड़ा



पहली तिमाही की GDP ग्रोथ ने तमाम अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। अर्थशास्त्रियों ने अप्रैल-जून तिमाही में GDP ग्रोथ 7.1 से 7.2% के आसपास रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने इससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7.8% की वृद्धि दर्ज की।

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इससे पिछले साल की समान तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% की रफ्तार से बढ़ी थी।

पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली तिमाही की 7.8% GDP ग्रोथ को असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन से जुड़ी परेशानियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूती साबित की है।

पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की इच्छाशक्ति और मेहनत के दम पर भारत ने अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। उन्होंने यह भी कहा कि निराशावादी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने अपनी आर्थिक स्थिरता और विकास क्षमता को साबित किया है।

GDP ग्रोथ के बहाने विपक्ष पर निशाना



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP के आंकड़ों के जरिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब अपने अंदाज में दिया।

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पीएम मोदी ने कहा कि निराशावादी लोग गलत साबित हुए और भारत ने एक बार फिर सफलता की नई ऊंचाई हासिल की।

निर्मला सीतारमण ने जनता को दिया श्रेय



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी GDP के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत ने शानदार आर्थिक प्रगति हासिल की है।

उन्होंने बताया कि वास्तविक GDP विकास दर 7.8% रही, जबकि नॉमिनल GDP ग्रोथ 10.3% दर्ज की गई। वहीं वास्तविक GVA विकास दर 8.2% रही, जो उत्पादन और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन को दिखाती है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि इस मजबूत प्रदर्शन का श्रेय भारत की जनता की मेहनत और लगन को जाता है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार की ओर से किए गए आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत संकेत



सरकार के मुताबिक, GDP में यह बढ़ोतरी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक मजबूती और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है। पहली तिमाही के आंकड़ों ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज विकास क्षमता को सामने रखा है।