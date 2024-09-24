Ease My Trip Share News: निशांत पिट्टी बेच सकते हैं 8.5% हिस्सेदारी
सूत्रों के मुताबिक Easy Trip Planners, जो भारत के प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, इस खबर के बाद शेयर बाजार में हलचल का सामना कर सकता है। निशांत पिट्टी, जिन्होंने कंपनी के विकास में अहम भूमिका निभाई है, इस हिस्सेदारी की बिक्री से अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकते हैं।
Easy Trip Planners में प्रमोटर निशांत पिट्टी अपने हिस्से की 8.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। यह बिक्री ब्लॉक डील्स के जरिए की जाएगी, जिसका कुल ब्लॉक आकार लगभग ₹622 करोड़ है और प्रति शेयर की अनुमानित कीमत ₹41.5 बताई जा रही है।
यह कदम निवेशकों को नए अवसर दे सकता है, खासकर उन लोगों को जो इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। ब्लॉक डील की वजह से शेयर की कीमत में कुछ बदलाव आ सकते हैं, और यह कदम निवेशकों की दिलचस्पी को बढ़ा सकता है।
आने वाले दिनों में शेयर बाजार में ईज़ी ट्रिप प्लानर्स के शेयर की स्थिति पर इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी की बिक्री आमतौर पर निवेशकों की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है।