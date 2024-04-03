YES Bank shares किस खबर से गिरावट थमी?
तिमाही दर तिमाही आधार पर CASA Ratio 29.7% से बढ़कर 30.9% पर पहुंच गए है। वहीं साल दर साल आधार पर देखें तो कासा 66,903 करोड़ से बढ़कर 82,315 करोड़ हो गया है यानि 23% की बढ़ोतरी है।
YES Bank के शेयरों में पिछले एक महीने से फ्लैट कारोबार कर रहा है। लेकिन फिलहाल एक खबर के बाद स्टॉक में मजबूती आई है। खबर क्या है? दरअसल बैंक ने चौथी तिमाही बिजनेस से जुड़े नंबर्स जारी किए। ये नंबर्स बहुत अहम होते हैं। किसी भी बैंक की ग्रोथ अगर आपको देखनी है तो उसकी CASA रेश्यो जरूर देखना चाहिए। कासा रेशियो क्या है? कासा का मतलब करेंट एकाउंट और सेविंग एकाउंट होता है। बैंक के कुल डिपॉजिट में करेंट एकाउंट और सेविंग एकाउंट की हिस्सेदारी कासा रेशियो कहलाती है। बैंक के डिपॉजिट और NPA में कटौती पर भी जरूर नजर रखनी चाहिए। YES BANK ने अपने Q4 अपडेट में कहा है कि Q3 के मुकाबले जनवरी मार्च तिमाही यानि Q4 में लोन ग्रोथ 5 प्रतिशत रही है। वहीं, YoY के आधार पर देखें तो लोन ग्रोथ 14% बढ़ी है। मार्च क्वार्टर में बैंक का लोन एंड एडवांस 2.28 लाख करोड़ था, जो करीब 14% है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में लोन एंड एडवांस 2 लाख करोड़ था।
Also Read: Vedanta के शेयर दो साल में 25% गिरे, जानिए क्या है नया प्राइस टारगेट !
तिमाही दर तिमाही आधार पर
इसी तरह बैंक ने बताया कि तिमाही दर तिमाही आधार पर QoQ के आधार Q4 में Deposits ग्रोथ 10.1 फीसदी रही है। वहीं, साल दर साल के लिहाज से यानि साल 2023 की जनवरी मार्च तिमाही के मुकाबले मौजूदा साल 2024 की जनवरी-मार्च तिमाही में लोन ग्रोथ 22.5% रही है। यानि दमदार ग्रोथ देखने को मिल रही है।
CASA Ratio
वहीं, तिमाही दर तिमाही आधार पर CASA Ratio 29.7% से बढ़कर 30.9% पर पहुंच गए है। वहीं साल दर साल आधार पर देखें तो कासा 66,903 करोड़ से बढ़कर 82,315 करोड़ हो गया है यानि 23% की बढ़ोतरी है। किसी बैंक के पास कुल डिपॉजिट में करेंट एकाउंट और सेविंग एकाउंट की कितनी हिस्सेदारी है, इसका पता उसके कासा रेशियो से चलता है. बैंकों को कासा पर दूसरे डिपॉजिट के मुकाबले कम ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। बैंकों को करेंट एकाउंट पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, जबकि सेविंग एकाउंट पर उसे 4 फीसदी ब्याज देना पड़ता है। इसलिए लागत घटाने के लिए बैंक अपने डिपॉजिट में कासा की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ज्यादा जोर देते हैं।