Adani Power से Tech Mahindra तक! दिवाली पर इन 10 शेयरों में कमाई का मौका, 110% तक रिटर्न की उम्मीद

Diwali Picks: दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 के साथ नए संवत 2083 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में निवेशकों के लिए ब्रोकरेज फर्म Samco Securities ने 10 शेयरों की खास लिस्ट जारी की है। इनमें पावर, IT, डिफेंस, डेटा सेंटर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। ब्रोकरेज के मुताबिक, कुछ शेयरों में अगले एक साल के दौरान 110% से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है।

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हालांकि, Samco ने निवेशकों को मुनाफावसूली और स्टॉप लॉस का ध्यान रखने की सलाह दी है। बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से शेयरों के टारगेट भी बदल सकते हैं।

Adani Power और BSE पर बड़ा दांव

Samco ने Adani Power को ₹186-192 की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। इसका टारगेट ₹318.85 और स्टॉप लॉस ₹162.70 रखा है। कंपनी का सितंबर तिमाही में मुनाफा 141.5% बढ़कर ₹7,019 करोड़ पहुंचा।

वहीं BSE के लिए ₹3,455-3,565 की खरीदारी रेंज और ₹5,441 का टारगेट दिया है। इसका स्टॉप लॉस ₹2,810 है। ब्रोकरेज को कंपनी की बढ़ती कमाई और ट्रेडिंग गतिविधियों से फायदा मिलने की उम्मीद है।

Tech Mahindra और Azad Engineering में कितना मौका?

Samco ने Tech Mahindra के लिए ₹2,904.50 का टारगेट रखा है। इसमें ₹1,760-1,820 की रेंज में खरीदारी की सलाह है। कंपनी का सितंबर तिमाही में मुनाफा 32.7% बढ़कर ₹1,586 करोड़ रहा।

वहीं Azad Engineering ब्रोकरेज की सबसे ज्यादा संभावित रिटर्न वाली पसंद है। इसका खरीदारी स्तर ₹2,405-2,485 और टारगेट ₹5,108 है। यानी सुझाई गई रेंज के निचले स्तर से करीब 112% तेजी की संभावना है। कंपनी को एयरोस्पेस और डेटा सेंटर से जुड़ी मांग का फायदा मिल सकता है।

HFCL से लेकर Tips Music तक कितनी तेजी?

HFCL का टारगेट ₹381.10 रखा गया है। ब्रोकरेज ने ₹227-235 की रेंज में खरीदारी और ₹180.25 का स्टॉप लॉस सुझाया है। कंपनी का सितंबर तिमाही में मुनाफा 448% बढ़कर ₹394 करोड़ पहुंचा।

Tips Music के लिए ₹770-794 की खरीदारी रेंज और ₹1,050 का टारगेट दिया गया है। वहीं L&T Technology Services का टारगेट ₹6,013.45 रखा है। ब्रोकरेज ने इसमें दो चरणों में निवेश करने की सलाह दी है।

TVS Motor, MCX और Sansera Engineering भी लिस्ट में

Samco ने TVS Motor के लिए ₹5,411 का टारगेट दिया है। कंपनी की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है।

MCX के लिए ₹3,835.75 और Sansera Engineering के लिए ₹4,965.90 का टारगेट रखा गया है। इन दोनों शेयरों के लिए ब्रोकरेज ने तीन महीने का समय दिया है।