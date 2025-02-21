Dividend Stocks Today: P&G, Manappuram Finance सहित इन कंपनियों के स्टॉक कर रहे हैं एक्स-डिविडेंड ट्रेड - FULL LIST

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend Stocks Today: P&G, Manappuram Finance सहित इन कंपनियों के स्टॉक कर रहे हैं एक्स-डिविडेंड ट्रेड - FULL LIST

आज कुल 15 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। जानिए हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 21, 2025 12:00 IST
Dividend Stocks
Dividend Stocks Today: काराबोरी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में कुल 15 कंपनियों के शेयर Ex-Dividend ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं P&G, SJVN और Manappuram Finance.  जानिए हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी।

इन कंपनियों के स्टॉक कर रहे हैं Ex-Dividend ट्रेड

  1. Bombay Burmah Trading Corporation Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 13 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  2.  Cantabil Retail India Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 0.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  3. Career Point Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  4. Firstsource Solutions Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 4 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  5. India Nippon Electricals Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 12.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  6.  Kirloskar Oil Engines Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 2.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  7. Manappuram Finance Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 1 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  8. Meera Industries Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 0.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  9. Modison Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 1.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  10. Nirlon Ltd  का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 15 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  11. Procter & Gamble Health Ltd (P&G) का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 80 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  12. QGO Finance Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 0.15 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  13. Sandesh Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 2.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  14. SJVN Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 1.150 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
     
  15. Veeram Securities Ltd का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 0.05 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
