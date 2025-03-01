scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend, Bonus and Stock Split Next Week: SBI Life सहित इन शेयरों में होगा बड़ा कॉरपोरेट एक्शन - FULL LIST

Dividend, Bonus and Stock Split Next Week: SBI Life सहित इन शेयरों में होगा बड़ा कॉरपोरेट एक्शन - FULL LIST

अगले कारोबारी हफ्ते SBI Life, Anand Rathi Wealth, Pradhin Ltd सहित अन्य कंपनियों के शेयरों में बड़ा कॉरपोरेट एक्शन होगा।

Delhi,UPDATED: Mar 1, 2025 13:54 IST

Dividend, Bonus and Stock Split Next Week: सोमवार 3 मार्च से नया कारोबारी हफ्ता शुरू होने जा रहा है। अगले कारोबारी हफ्ते (3-7 मार्च) में ऐसे कई कंपनियों के शेयर हैं जिनमें बड़ा कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: SBI Life, Anand Rathi Wealth और Pradhin Ltd. चलिए जानते हैं कब और कौन सी कंपनियों के स्टॉक में कौन सा कॉरपोरेट एक्शन होगा।

Bonus Issue Next Week

  • Anand Rathi Wealth Ltd का शेयर 5 मार्च को Ex- Bonus Issue ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी हर 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर फ्री में देगी। 
     
  • Vantage Knowledge Academy Ltd का शेयर 5 मार्च को Ex- Bonus Issue ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी हर 1 इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में देगी। 
     
  • Pradhin Ltd का शेयर 7 मार्च को Ex- Bonus Issue ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी हर 1 इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में देगी। 

Dividend Stocks Next Week

  • Aayush Wellness Ltd का शेयर 3 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.010 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। 
     
  • Metro Brands Ltd का शेयर 7 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड और 14.5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने की घोषणा की है। कुल मिलाकर निवेशकों को 17.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।
     
  • SBI Life Insurance Company Ltd का शेयर 7 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.70 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। 

Stock Split Next Week

  • Coastal Corporation Ltd का शेयर 4 मार्च को Ex- Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 
     
  • Mangalam Global Enterprise Ltd का शेयर 4 मार्च को Ex- Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 
     
  • Pradhin Ltd का शेयर 7 मार्च को Ex- Stock Split ट्रेड करेगा। कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
