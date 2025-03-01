Dividend, Bonus and Stock Split Next Week: SBI Life सहित इन शेयरों में होगा बड़ा कॉरपोरेट एक्शन - FULL LIST

Dividend, Bonus and Stock Split Next Week: सोमवार 3 मार्च से नया कारोबारी हफ्ता शुरू होने जा रहा है। अगले कारोबारी हफ्ते (3-7 मार्च) में ऐसे कई कंपनियों के शेयर हैं जिनमें बड़ा कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिलने वाला है। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: SBI Life, Anand Rathi Wealth और Pradhin Ltd. चलिए जानते हैं कब और कौन सी कंपनियों के स्टॉक में कौन सा कॉरपोरेट एक्शन होगा।

Bonus Issue Next Week

Anand Rathi Wealth Ltd का शेयर 5 मार्च को Ex- Bonus Issue ट्रेड करेगा। कंपनी ने 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी हर 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर फ्री में देगी।



Vantage Knowledge Academy Ltd का शेयर 5 मार्च को Ex- Bonus Issue ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी हर 1 इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में देगी।



Pradhin Ltd का शेयर 7 मार्च को Ex- Bonus Issue ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी हर 1 इक्विटी शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर फ्री में देगी।

Dividend Stocks Next Week

Aayush Wellness Ltd का शेयर 3 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 0.010 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।



Metro Brands Ltd का शेयर 7 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 3 रुपये के अंतरिम डिविडेंड और 14.5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने की घोषणा की है। कुल मिलाकर निवेशकों को 17.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा।



SBI Life Insurance Company Ltd का शेयर 7 मार्च को Ex-Dividend ट्रेड करेगा। कंपनी ने 2.70 रुपये के अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है।

