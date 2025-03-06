scorecardresearch
Dividend Stock : जल्द मिलेगी खुशखबरी! RECORD DATE हुआ तय - बस इस दिन तक रख लें ये शेयर

Dividend Stock : जल्द मिलेगी खुशखबरी! RECORD DATE हुआ तय - बस इस दिन तक रख लें ये शेयर

कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को खुशखबरी देते हुए अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के बारे में बताया है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 6, 2025 17:39 IST

Dividend Stock: टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की दिग्गज  कंपनी Sun TV Network Limited ने आज शेयरधारकों के लिए बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने शेयरहोल्डर्स को खुशखबरी देते हुए अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के बारे में बताया है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दिया है। 

Sun TV Dividend

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स कल यानी शुक्रवार 7 मार्च 2025 को अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे। 

Sun TV Dividend Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि अगर डिविडेंड की घोषणा होती है तो उसका रिकॉर्ड डेट गुरुवार 13 मार्च 2025 होगा।

Sun TV Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर होगी। 

Sun TV Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले फरवरी 2025 में 2.5 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में भी 5 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2024 में 3 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2024 में 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Sun TV Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.78% या 4.45 रुपये गिरकर 564.10 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.40% या 2.30 रुपये टूटकर  566.10 रुपये पर रहा। 

Sun TV Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 3 प्रतिशत गिरा है। पिछले 1 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 8 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 28 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 35 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 6, 2025