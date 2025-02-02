scorecardresearch
Dividend-Stock Split-Bonus Share: यहां जानें डिटेल्स में इस हफ्ते के कॉरपोरेट एक्शन

Share Market News: कल से शुरू होने वाला हफ्ता कई तरह से अहम रहने वाला है। दरअसल, सोमवार को बाजार पर बजट के फैसलों का असर दिखेगा। इस हफ्ते आरबीआई एमपीसी बैठक के फैसलों का एलान। इसके अलावा कई शेयर एक्स-़डेट पर ट्रेड करेंगे। रिपोर्ट में विस्तार से जानें।

NEW DELHI,UPDATED: Feb 2, 2025 12:34 IST
3 फरवरी से शुरू होना वाला सप्ताह शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस हफ्ते जहां बजट फैसलों का असर दिखेगा उसके अलावा आरबीआई एमपीसी बैठक के निर्णय का भी एलान होगा। इसके अलावा कई स्टॉक एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे। दरअसल, कई कंपनियों ने तिमाही नतीजे जारी करने के साथ स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का एलान किया था। हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि इस हफ्ते कौन-से शेयर किस तारीख को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे। 

बोनस शेयर (Bonus Share)

Redtape: Shoe कंपनी Redtape ने बोनस इश्यू देने का एलान किया है। कंपनी  3:1 अनुपात से बोनस शेयर दे रही है। इसका मतलब है कि शेयरधारकों को तीन शेयर पर एक शेयर फ्री में मिलेंगे। कंपनी के शेयर मंगलवार 4 फरवरी को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे। कंपनी ने 4 फरवरी को रिकॉर्ड डेट तय किया है। 

स्टॉक स्प्लिट (Stock Split)

Ksolves India: कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 5 रुपये शेयर में स्प्लिट करने का फैसला लिया है। स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने 6 फरवरी 2025 निर्धारित किया है।  

AGI Infra: कंपनी के शेयर दो भाग में बंटने वाले हैं। स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने 7 फरवरी 2025 निर्धारित की है। इस दिन कंपनी के शेयर एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे। 

डिविडेंड (Dividend)

Shree Cement: कंपनी ने 50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 5 फरवरी 2025 (बुधवार) है।

CAMS: कंपनी 17.5 रुपये प्रति इक्विटी का लाभांश देने वाली हैं। लाभांश का लाभ पाने के लिए शेयरधारक के डीमैट अकाउंट में 7 फरवरी 2025 तक शेयर होना चाहिए।

Nestle India: FMCG सेक्टर की बड़ी कंपनी Nestle India ने शेयरबाजार को बताया कि वह शेयरहोल्डर्स को 14.25 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड (interim dividend) दे रही है। डिविडेंड के लिए कंपनी ने 7 फरवरी 2025 रिकॉर्ड डेट तय किया है।

Mahanagar Gas: MGL अपने शेयरहोल्डर्स को ₹12 प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश दे रही है। कंपनी के शेयर सोमवार यानी 3 फरवरी को एक्स-डिविडेंड पर ट्रे़ड करेंगे। कंपनी ने 3 फरवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। 

Sun Pharma: कंपनी ₹10.5 प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 6 फरवरी 2025 तय की गई है।

Coromandel & Dr. Lal: दोनों कंपनियां शेयरधारकों को 6 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दे रही है। लाभांश की रिकॉर्ड डेट 5 फरवरी 2025 निर्धारित की गई हैं।

India Motor Parts & Accessories: कंपनी शेयरधारकों को ₹10 प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने 6 फरवरी 2025 रिकॉर्ड डेट तय किया हैं।

इन कंपनियों के अलावा GAIL, CONCOR, Indian Metal & Ferro Alloys, KPIT Tech भी शेयरधारकों को लाभांश दे रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
