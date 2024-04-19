Infosys के संस्थापक नारायण मूर्ति के 5 महीने के पोते को 4.2 करोड़ का डिविडेंड

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारInfosys के संस्थापक नारायण मूर्ति के 5 महीने के पोते को 4.2 करोड़ का डिविडेंड

अंतिम लाभांश और विशेष लाभांश के भुगतान की तिथि 31 मई तय की गई है, जबकि भुगतान 1 जुलाई को किया जाएगा। 28 रुपये के कुल लाभांश के साथ, एकाग्र को 4.2 करोड़ रुपये मिलेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 19, 2024 16:50 IST
इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति
इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति

Infosys के संस्थापक N. R. Narayana Murthy के पांच महीने के पोते को आईटी दिग्गज कंपनी से लाभांश आय के रूप में 4.2 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। मूर्ति ने रोहन मूर्ति और अपर्णा कृष्णन के बेटे एकाग्र को पिछले महीने 200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 15 लाख शेयर (0.04% हिस्सेदारी) उपहार में दिए थे। कंपनी के चौथी तिमाही के आंकड़ों की घोषणा करते हुए इंफोसिस ने 28 रुपये का कुल लाभांश घोषित किया, जिसमें 20 रुपये का अंतिम लाभांश और 8 रुपये का विशेष लाभांश शामिल है।

Also Read: Infosys Results: चौथी तिमाही में 30% बढ़कर 7,969 करोड़ रुपये हुआ मुनाफा

अंतिम लाभांश और विशेष लाभांश

अंतिम लाभांश और विशेष लाभांश के भुगतान की तिथि 31 मई तय की गई है, जबकि भुगतान 1 जुलाई को किया जाएगा। 28 रुपये के कुल लाभांश के साथ, एकाग्र को 4.2 करोड़ रुपये मिलेंगे। दिसंबर तिमाही के अंत तक इंफोसिस में 1.05%, सुधा के पास 0.93% और रोहन के पास 1.64% हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
