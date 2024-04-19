Infosys के संस्थापक नारायण मूर्ति के 5 महीने के पोते को 4.2 करोड़ का डिविडेंड
Infosys के संस्थापक N. R. Narayana Murthy के पांच महीने के पोते को आईटी दिग्गज कंपनी से लाभांश आय के रूप में 4.2 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। मूर्ति ने रोहन मूर्ति और अपर्णा कृष्णन के बेटे एकाग्र को पिछले महीने 200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 15 लाख शेयर (0.04% हिस्सेदारी) उपहार में दिए थे। कंपनी के चौथी तिमाही के आंकड़ों की घोषणा करते हुए इंफोसिस ने 28 रुपये का कुल लाभांश घोषित किया, जिसमें 20 रुपये का अंतिम लाभांश और 8 रुपये का विशेष लाभांश शामिल है।
अंतिम लाभांश और विशेष लाभांश
अंतिम लाभांश और विशेष लाभांश के भुगतान की तिथि 31 मई तय की गई है, जबकि भुगतान 1 जुलाई को किया जाएगा। 28 रुपये के कुल लाभांश के साथ, एकाग्र को 4.2 करोड़ रुपये मिलेंगे। दिसंबर तिमाही के अंत तक इंफोसिस में 1.05%, सुधा के पास 0.93% और रोहन के पास 1.64% हिस्सेदारी थी।