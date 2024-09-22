scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDividend, Bonus: RVNL, Cochin Shipyard समेत 90 से ज्यादा स्टॉक की एक्स डेट अगले हफ्ते

Dividend, Bonus: RVNL, Cochin Shipyard समेत 90 से ज्यादा स्टॉक की एक्स डेट अगले हफ्ते

आने वाले हफ्ते में निवेशक Rail Vikas Nigam, Bharat Dynamics, Cochin Shipyard, Sunteck Realty, Bajaj Holdings and Investment, Rashtriya Chemicals & Fertilizers समेत 90 से ज्यादा कंपनियों पर नज़र रखेंगे।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 22, 2024 07:00 IST
Dividend, Bonus
Dividend, Bonus

आने वाले हफ्ते में निवेशक Rail Vikas Nigam, Bharat Dynamics, Cochin Shipyard, Sunteck Realty, Bajaj Holdings and Investment, Rashtriya Chemicals & Fertilizers समेत 90 से ज्यादा कंपनियों पर नज़र रखेंगे। BSE के आंकड़ों के मुताबिक ये कंपनियां अपने एक्स-डिविडेंड के बेहद करीब हैं, जो आने वाले डिविडेंड के भुगतान के लिए योग्य शेयरधारकों के लिए कट-ऑफ निर्धारित करती है। आइये निवेशकों के पसंदीदा कंपनियों पर नजर डालते हैं।

advertisement

Company Name                  Ex Date                            Final Dividend
 

Akar Auto Industries Ltd  23 Sep 2024     Re. - 0.60    
Bharat Dynamics Ltd  23 Sep 2024   Re. - 0.85
Cochin Shipyard Ltd    23 Sep 2024    Rs. - 2.25
Praveg Ltd        23 Sep 2024    Rs. - 1.0
Rail Vikas Nigam Ltd  23 Sep 2024   Rs. - 2.11
Prestige Estates   23 Sep 2024   Rs. - 1.80
HPL Electric & Power     23 Sep 2024   Rs. - 1.0
Rashtriya Chemicals  23 Sep 2024   Rs. - 1.24
Shakti Pumps    23 Sep 2024   Rs. - 4.0
Sunteck Realty   23 Sep 2024   Rs. - 1.50
Bhatia Communications   24 Sep 2024 Re. - 0.01
Starlineps Enterprises  25 Sep 2024 Bonus issue 1:5 
Swastika Investmart  25 Sep 2024      Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/-
Bajaj Holdings & Invest 25 Sep 2024      Interim Dividend Rs. - 65    
West Leisure Resorts  27 Sep 2024     Re. - 0.10

इसके अलावा, Starlineps Enterprises के शेयर 25 सितंबर को बोनस इश्यू और शेयर स्प्लिट विभाजन के संबंध में एक्स-डेट हो जाएंगे। एक्सचेंज के फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ने 1:1 के अनुपात में एक बोनस इश्यू का एलान किया है, जिसका मतलब है कि रिकॉर्ड तारीख के मुताबिक, शेयरधारकों को उनके पास मौजूद हर शेयर के लिए एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा। इसके अलावा, Starlineps Enterprises नेअपने इक्विटी शेयरों को स्प्लिट करने की भी जानकारी दी है, जिसमें एक ₹5 के फेस वैल्यू के एक शेयर को पांच में बदल दिया जाएगा।

Srestha Finvest के शेयरों का एक्स-डेट  स्प्लिट के लिए होगा, जिससे उनकी फेस वैल्यू ₹2 से घटकर ₹1 हो जाएगी। इसी तरह Swastika Investmart के शेयर भी 25 सितंबर 2024 को एक स्टॉक स्प्लिट के चलते एक्स-डेट हो जाएंगे, जहां हर एक ₹10 के फेस वैल्यू का पांच शेयर ₹2 के फेस वैल्यू के शेयरों में बांटा जाएगा।

आपको बता दें कि स्टॉक स्प्लिट का मतलब है शेयर विभाजन। स्टॉक स्प्लिट के तहत कंपनी अपने शेयरों को विभाजित करती है। आमतौर पर किसी कंपनी के शेयर जब बहुत महंगे हो जाते हैं, तब छोटे निवेशक उन शेयरों में निवेश नहीं कर पाते हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 22, 2024