कमजोर नतीजे के बावजूद शेयर 35 प्रतिशत ऊंची छलांग के लिए तैयार!

शेयर मार्केट में दबाव का सिलसिला जारी है। रिजल्ट्स सीजन में उम्मीद से कम नंबर्स या बढ़ती महंगाई, FIIs की बिकवाली, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कमजोर होता रुपया तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, जिसके चलते बाजार गिर रहा है। ऐसे बाजार में कौन सा स्टॉक है जो निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकता है?

Harsh Verma
Nov 14, 2024

शेयर मार्केट में दबाव का सिलसिला जारी है। रिजल्ट्स सीजन में उम्मीद से कम नंबर्स या बढ़ती महंगाई, FIIs की बिकवाली, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कमजोर होता रुपया तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, जिसके चलते बाजार गिर रहा है। ऐसे में जिन कंपनियों के Q2 रिजल्ट आ चुके हैं उनके पर ब्रोकरेज अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।

क्या है नया टारगेट
ऐसा ही एक स्टॉक है जिस पर डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने खरीदारी की सलाह दी है। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम Ashoka Buildcon है। फिलहाल यह शेयर 230 रुपए की रेंज में है। अपने हाई से शेयर करीब 20 प्रतिशत नीचे आ गया है। अब ब्रोकरेज ने शेयर के मौजूदा लेवल से 35 प्रतिशत तेजी की संभावना जताई है यानि कि 311 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया गया है।

क्यों पसंद शेयर
ICICI सिक्योरिटीज का मानना है कि कंपनी पर कर्ज ज्यादा है क्योंकि वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। मार्च 2025 तक इसमें 5000 करोड़ तक की कमी आ सकती है। EBITDA मार्जिन अगली कुछ तिमाही में डबल डिजिट रहने की उम्मीद है। रेवेन्यू ग्रोथ 10-15 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 

फाइनेंशियल्स
अगर सितंबर तिमाही के नतीजों की बात करें तो Ashoka Buildcon का रिजल्ट सालाना आधार पर कमजोर रहा है। FY25 में अब तक कंपनी के प्रदर्शन की बात करें तो 7 प्रतिशत के सालाना ग्रोथ के साथ 3360 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा। 14 प्रतिशत उछाल के साथ 305 करोड़ रुपए का EBITDA रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.5 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत पर पहुंच गया है। हालांकि नेट प्रॉफिट -12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77 करोड़ रुपए रहा। 11104 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैकलॉग है। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने गाइडेंस में FY26 को लेकर 15-20%  अर्निंग ग्रोथ का अनुमान लगाया है। आने वाले समय में इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है जहां से सेंटिमेंट और ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Nov 14, 2024