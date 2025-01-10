शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद 15 रुपए का Penny Stock लगा रहा है छलांग, FIIs ने भी खरीदे 28,002 शेयर

20 रुपए से कम के स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में ये शेयर 38 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं दूसरी ओर इस शेयर पर FIIs ने दी दांव लगाया हुआ है।

Lorenzini Apparels Ltd के शेयरों में 7.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली और शेयर का भाव ₹15.27 पर पहुंच गया। बाजार में गिरावट के बावजूद इस स्टॉक ने छलांग लगाई है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई स्तर ₹35.90 प्रति शेयर है।

बिजनेस मॉडल

लोरेन्जिनी अपैरल्स लिमिटेड की शुरुआत 2007 में हुई थी। "Monteil" ब्रांड के तहत कंपनी पुरुषों और महिलाओं के लिए तैयार-निर्मित वस्त्रों का डिज़ाइन, निर्माण और डिस्ट्रिब्यूशन करती है। यह कंपनी अपने विशेष स्टोर्स और ऑनलाइन के जरिए से फॉर्मल, सेमी-फॉर्मल और कैजुअल पहनावा प्रदान करती है और कुछ वस्त्र निर्माण के लिए थर्ड-पार्टी ठेकेदारों का भी उपयोग करती है। कंपनी का मार्केट कैप ₹400 करोड़ से अधिक है।

रिजल्ट्स

तिमाही परिणामों के अनुसार Q2FY25 में कुल आय में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर ₹27.99 करोड़ हो गई, जबकि नेट प्रॉफिट में 554 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹12.17 करोड़ हो गया, जो कि Q1FY25 के मुकाबले है। इसके आधे साल के परिणामों में कुल आय में 38 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹45.24 करोड़ और नेट प्रॉफिट 438 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹14.03 करोड़ हुआ, जो कि H1FY24 के मुकाबले है। सालाना रिजल्ट्स में, नेट सेल्स में 24 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹54.76 करोड़ और शुद्ध लाभ में 110 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹5.30 करोड़ हुआ, जो कि FY23 के मुकाबले है।

FIIs होल्डिंग

सितंबर 2024 में FIIs ने नई एंट्री की है और 28,002 शेयर या 0.02 प्रतिशत खरीदे। सितंबर 2024 तक, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 57.07 प्रतिशत हिस्सेदारी है, एफआईआई के पास 0.02 प्रतिशत हिस्सेदारी है और बाकी 42.91 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है। इस स्टॉक ने 3 सालों में 1,600 प्रतिशत और 5 सालों में 3,900 प्रतिशत का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।