Delta Corp: कंपनी को मिला 11,139 करोड़ का टैक्स नोटिस

Newsशेयर बाज़ारDelta Corp: कंपनी को मिला 11,139 करोड़ का टैक्स नोटिस

कंपनी का कहना है कि वो इस टैक्स नोटिस को लेकर कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है। कंपनी का कहना है कि टैक्स का मुद्दा पहले से ही सरकार और गेमिंग इंडस्ट्री के बीच में झूल रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 23, 2023 11:16 IST
कसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प (Delta Corp) को सरकार की ओर से टैक्स शॉर्टफॉल का नोटिस मिला है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प को 11139 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है। इस टैक्स के साथ कंपनी को इंटररेस्ट और पेनाल्टी भी जमा करने के लिए कहा गया है। 

कंपनी का कहना है कि वो इस टैक्स नोटिस को लेकर कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स में शॉर्टफॉल जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच का है। कंपनी का कहना है कि टैक्स का मुद्दा पहले से ही सरकार और गेमिंग इंडस्ट्री के बीच में झूल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रॉस वॉल्यूम की बजाए रेवेन्यु के आधार पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाए।

शुक्रवार को कंपनी के शेयर फ्लैट कारोबार करते हुए नजर आए थे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
