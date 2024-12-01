scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDefence PSU Cochin Shipyard को रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा ऑर्डर, सोमवार को शेयर पर दिखेगा असर!

Defence PSU Cochin Shipyard को रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा ऑर्डर, सोमवार को शेयर पर दिखेगा असर!

मिनिरत्न डिफेंस कंपनी Cochin Shipyard Limited को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जिसका असर सोमवार को शेयरों पर दिख सकता है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 1, 2024 11:15 IST
Cochin Shipyard stock is trading in the oversold zone, indicates its relative strength index (RSI) at 29.8. It indicates there are more sellers for the stock than buyers in the current trading session.
Cochin Shipyard stock is trading in the oversold zone, indicates its relative strength index (RSI) at 29.8. It indicates there are more sellers for the stock than buyers in the current trading session.

मिनिरत्न डिफेंस कंपनी Cochin Shipyard Limited को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जिसका असर सोमवार को शेयरों पर दिख सकता है। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में BSE पर कोचीन शिपयार्ड का शेयर 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1576.95 रुपए पर बंद हुआ है, जबकि NSE पर 0.14 प्रतिशत टूटकर 1,577 रुपए पर बंद हुआ है। 

advertisement

दरअसल रक्षा मंत्रालय ने मिनीरत्न डिफेंस कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ करार किया है। ये करार INS विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग (SRDD) के लिए है। वीकेंड में कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। इस करार की कुल लागत 1207 करोड़ रुपए है। यह परियोजना भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के विजन को बढ़ावा देने के लिए है। 

कोचीन शिपयार्ड की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक इस करार की समयसीमा 5 महीने होगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद INA विक्रमादित्य उन्नत युद्ध क्षमता के साथ भारतीय नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल हो जाएगा। नौसेना का युद्धपोत INS विक्रांत को नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इस प्रोजेक्ट में 50 MSMEs की भागीदारी का अनुमान है, जिससे लगभग 3500 कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। भारत सरकार ने कहा है कि यह परियोजना कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को भारत के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस साल PSU का शेयर 131.43% रिटर्न दे चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 2,979.45 रुपए और 52 वीक लो 569 रुपए है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर में 19.03% की गिरावट आई है. वहीं, पिछले एक साल में 161.83% रिटर्न दिया है।
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 1, 2024