रिजल्ट्स से पहले Vodafone Idea shares में अचानक क्या हुआ?

सितंबर तिमाही परिणामों से पहले Vodafone Idea Ltd के शेयर बुधवार के ट्रेड में 2 प्रतिशत से ज्यादा गिर गए। विश्लेषकों का अनुमान है कि वोडाफोन आइडिया की बिक्री साल दर साल (YoY) 5-10 प्रतिशत तक बढ़ेगी और तिमाही में कंपनी का घाटा ₹6,400-6,700 करोड़ के बीच रहेगा।

Nuvama Institutional Equities के मुताबिक कंपनी का एडजस्टेड घाटा Q2 में ₹6,394 करोड़ हो सकता है, जबकि जून तिमाही में यह ₹6,432 करोड़ था और पिछले साल की समान तिमाही में ₹8,738 करोड़ था। रेवेन्यू में 9.6 प्रतिशत YoY वृद्धि की संभावना है, जो ₹10,716 करोड़ से बढ़कर ₹11,518 करोड़ हो सकता है। Vodafone Idea के रेवेन्यू में 9.6 प्रतिशत की तिमाही बढ़ोतरी की संभावना है, जो टैरिफ बढ़ोतरी से समर्थित होगी, जबकि सब्सक्राइबर लॉस जारी रहेगा। Ebitda मार्जिन तिमाही दर तिमाही 430 bps तक बढ़ सकता है।

Vodafone Idea के शेयर 2.47 प्रतिशत गिरकर ₹7.48 पर आ गए, जिससे एक महीने में गिरावट 17 प्रतिशत हो गई। इस साल अब तक शेयर ने अपनी बाजार मूल्य का 56 प्रतिशत खो दिया है।

Kotak Institutional Equities ने कहा कि वोडाफोन आइडिया का नेट घाटा ₹6,741 करोड़ हो सकता है। रेवेन्यू में 5.1 प्रतिशत की प्रतिशत की संभावना है, जो ₹10,716.30 करोड़ से बढ़कर ₹11,266 करोड़ हो सकता है। ब्रोकरेज का कना है कि ARPU में बढ़ोतरी के कारण टैरिफ वृद्धि से तिमाही दर तिमाही 7 प्रतिशत रेवेन्यू वृद्धि हो सकती है, जबकि सब्सक्राइबर की कमी जारी रहेगी। रिपोर्टेड Ebitda तिमाही दर तिमाही 10-11 प्रतिशत बढ़ सकता है, जो उच्च ARPUs के कारण है। EoP सब्सक्राइबर बेस तिमाही दर तिमाही 2 मिलियन घटेगा (जो -2.5 मिलियन था) और ARPU में 9 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही वृद्धि हो सकती है, जो टैरिफ वृद्धि और सब्सक्राइबर मिक्स सुधार के कारण है," कोटक ने कहा। ब्रोकरेज ने वोडाफोन आइडिया पर 'सेल' रेटिंग दी है और ₹10 का लक्ष्य मूल्य रखा है।

JM फाइनेंशियल ने वोडाफोन आइडिया के Q2 घाटे का अनुमान ₹6,421 करोड़ लगाया है। इसका अनुमान है कि राजस्व साल दर साल 5 प्रतिशत बढ़कर ₹11,257 करोड़ हो सकता है।

MOFSL ने वोडाफोन आइडिया पर 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है और ₹10 का लक्ष्य मूल्य सुझाया है। इसका अनुमान है कि टैरिफ बढ़ोतरी के बावजूद, सब्सक्राइबर की गिरावट के कारण तिमाही दर तिमाही 5 प्रतिशत रेवेन्यूवृद्धि हो सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि रिपोर्टेड Ebitda तिमाही दर तिमाही 5 प्रतिशत बढ़ेगा और Ebitda मार्जिन तिमाही दर तिमाही 30 bps बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो सकता है।

