IREDA पर हो गया फैसला, कल रखें नजर

सरकारी कंपनी IREDA को लेकर एक बड़ी खबर

सरकारी कंपनी IREDA को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। IREDA ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि सरकार से अपनी हिस्सेदारी में 7% तक कटौती करेगी। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि IREDA के निदेशक मंडल 18 सितंबर, 2024 को DIPAM (Department of Investment and Public Asset Management) ने उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर वैकल्पिक तंत्र की मंजूरी दी है। इसके तहत IREDA द्वारा Qualified Institutions Placement (QIP) के माध्यम से ताजा इक्विटी जारी करके भारत सरकार की हिस्सेदारी 7% तक कम करने की अनुमति दी गई है, जो IREDA की पोस्ट-इश्यू बेसिस पर चुकता इक्विटी का हिस्सा होगा और इसे एक या अधिक किस्तों में जारी किया जा सकता है।

कंपनी का लक्ष्य

कंपनी का लक्ष्य है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 24,000 से 25,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज जुटाया जाए। 1 साल के लिए share price target 330 रुपये रखा

आपको बता दें कि ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने IREDA के शेयरों का अगले 12 महीने यानी 1 साल के लिए share price target 330 रुपये रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि IREDA के लिए आउटलुक अच्छा है क्योंकि आने वाले सालों में रिन्यूबल एनर्जी पर फोकस बढ़ने वाला है। COP28 में भारत समे कई देशों ने 2030 तक अपनी रिन्यूबल एनर्जी को तीन गुना करने का फैसला लिया है।

क्या करती है IREDA?

कंपनी रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड प्रदान करने का काम करती है। भारत के पास 2030 तक 500 गीगावॉट रिन्यूबल एनर्जी प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।